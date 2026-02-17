ETV Bharat / bharat

देवघर कोषागार घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर SC ने सुनवाई की

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि देवघर ट्रेजरी केस के आरोपी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, साथ ही सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी. सीबीआई की याचिका में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा देवघर ट्रेजरी से जुड़े घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी. यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने बेंच के सामने दलील दी कि आरोपी की सजा सस्पेंड करने के लिए कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कहा कि यह कानून का सवाल है और इसे लागू किया जाना चाहिए और यह इसका उल्लंघन है कि सजा को सस्पेंड कर दिया गया है. राजू ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता और कहा कि यह एक गैर-कानूनी आदेश है. लालू यादव की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी हैं और कुछ आरोपियों ने अभी तक सीबीआई की अपील पर अपना जवाब नहीं दिया है. सिब्बल ने कहा कि और भी आरोपी हैं, उनमें से कुछ को नोटिस नहीं मिला है और कुछ ने जवाब भी नहीं दिया है. राजू ने जोर देकर कहा कि वे सभी गैर-कानूनी तरीके से बाहर हैं और यह बेल सजा के बाद की है.