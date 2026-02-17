देवघर कोषागार घोटाले में लालू प्रसाद की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर SC ने सुनवाई की
देवघर कोषागार घोटाले में लालू की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'आरोपी 60, 70 और 80 साल के हैं.'
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि देवघर ट्रेजरी केस के आरोपी 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं, साथ ही सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल तक टाल दी. सीबीआई की याचिका में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा देवघर ट्रेजरी से जुड़े घोटाले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी.
यह मामला जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच के सामने आया. सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने बेंच के सामने दलील दी कि आरोपी की सजा सस्पेंड करने के लिए कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है.
उन्होंने कहा कि यह कानून का सवाल है और इसे लागू किया जाना चाहिए और यह इसका उल्लंघन है कि सजा को सस्पेंड कर दिया गया है. राजू ने जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता और कहा कि यह एक गैर-कानूनी आदेश है.
लालू यादव की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एक से ज्यादा आरोपी हैं और कुछ आरोपियों ने अभी तक सीबीआई की अपील पर अपना जवाब नहीं दिया है. सिब्बल ने कहा कि और भी आरोपी हैं, उनमें से कुछ को नोटिस नहीं मिला है और कुछ ने जवाब भी नहीं दिया है. राजू ने जोर देकर कहा कि वे सभी गैर-कानूनी तरीके से बाहर हैं और यह बेल सजा के बाद की है.
पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि न्यायाधीशों को पता है कि यह विशेष अनुमति याचिका क्या है और कहा, 'हमें लगता है कि आप दोनों जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है.' 'आप अपना काम करें. हम अपना काम करते हैं. हम अपील के निपटारे के लिए तारीख तय कर सकते हैं. हम सब जानते हैं कि कानून का सवाल क्या है. लोग 60, 70 और 80 की उम्र के हैं, बेंच ने कहा.
बेंच ने यह देखते हुए मामले को टाल दिया कि दलीलें पूरी नहीं हुई हैं और कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है. बेंच ने मामले की सुनवाई अप्रैल में तय की है. बेंच ने कहा, 'जिन मामलों में प्रतिवादी की मौत हो गई है, हम उन्हें बंद कर देंगे.'
पिछले साल जुलाई में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को दी गई सजा की अवधि बढ़ाने के लिए सीबीआई की अपील पर विचार करने के लिए सहमत हो गया था. यादव को देवघर कोषागार से जुड़े घोटाले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें कथित तौर पर 89 लाख रुपये का गबन शामिल था. विशेष सीबीआई अदालत ने यादव को मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें 3.5 साल कारावास की सजा सुनाई थी.
सीबीआई ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसमें कहा गया कि यादव उस समय पशुपालन विभाग के समग्र प्रभारी थे. केंद्रीय एजेंसी ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने अपराध के लिए केवल 3.5 साल की सजा सुनाई, जिसमें अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है.