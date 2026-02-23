ETV Bharat / bharat

'2018 से पहले के जमीन अधिग्रहण मामलों को ब्याज के साथ मुआवजे के लिए फिर से नहीं खोला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि 2018 से पहले के जमीन अधिग्रहण के मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता. यह मामला उन किसानों को ब्याज के साथ मुआवजा देने से जुड़ा है जिनकी जमीन NHAI एक्ट के तहत ली गई थी. 2019 में, कोर्ट ने फैसला दिया था कि NHAI एक्ट के तहत जमीन खोने वाले किसानों को ब्याज के साथ मुआवजा देने का नियम पिछली तारीखों से भी लागू होगा.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की विशेष पीठ के सामने यह मामला आया. पीठ ने यह टिप्पणी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की उस याचिका पर सुनवाई शुरू करते हुए की, जिसमें 2019 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है.

NHAI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि 2019 के फैसले से लगभग 32,000 करोड़ रुपये का भारी आर्थिक बोझ पड़ गया है, इसलिए इसे केवल भविष्य के मामलों पर ही लागू किया जाना चाहिए. इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया था और कहा था कि किसानों को इन लाभों से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन है.

मेहता ने कहा, "शायद तब अदालत को लगा था कि यह मामला केवल 100 करोड़ रुपये का है." उन्होंने यह भी कहा कि एक अन्य फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बंद हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.

इस पर चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, "कट-ऑफ तारीख 2008 लगती है, बशर्ते उस समय दावे लंबित रहे हों. 2018 से पहले के खत्म हो चुके मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता. जो मामले 2008 में लंबित थे, वे जारी रहेंगे. अगर 2020 की शुरुआत में किसी ने आवेदन देकर 2008 के आधार पर समानता मांगी है, तो हम उन्हें अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए 'हां' कह सकते हैं, लेकिन भूमि अधिग्रहण के मामलों की तरह ब्याज देने के लिए नहीं."