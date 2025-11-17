ETV Bharat / bharat

धर्मांतरण विरोधी कानून पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, "हमने विधायी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अतिशयोक्ति का मुद्दा भी उठाया है..."

पीठ ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली याचिकाएं शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं. हालांकि, धवन ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने बिल्कुल अलग सवाल उठाया है.

धवन की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे और दूसरे पक्ष को बुलाएंगे और फिर हम आपको सुनेंगे..." पीठ ने जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर राज्य और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.