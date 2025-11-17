धर्मांतरण विरोधी कानून पर राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
By Sumit Saxena
Published : November 17, 2025 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया.
यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष आया. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा, "हमने विधायी क्षमता के साथ-साथ संवैधानिक सीमाओं के संदर्भ में अतिशयोक्ति का मुद्दा भी उठाया है..."
पीठ ने कहा कि इसी तरह का मुद्दा उठाने वाली याचिकाएं शीर्ष अदालत में विचाराधीन हैं. हालांकि, धवन ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने बिल्कुल अलग सवाल उठाया है.
धवन की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे और दूसरे पक्ष को बुलाएंगे और फिर हम आपको सुनेंगे..." पीठ ने जयपुर कैथोलिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर राज्य और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
पीठ ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है और इस याचिका को समान मुद्दे उठाने वाली लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न कर दिया है. इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में राज्य विधानसभा द्वारा पारित 2025 अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया था. सितंबर में, सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने अपने-अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली अलग-अलग याचिकाओं पर कई राज्यों से उनका रुख पूछा था.
