'यह मुद्दा जटिल लेकिन दिलचस्प', 2023 के डेटा सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

2023 के डेटा सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है.

SC notice to Centre on plea challenging 2023 data protection law
सुप्रीम कोर्ट
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. इन प्रावधानों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव किया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच एक्ट की कानूनी मुश्किलों की जांच करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया.

बेंच तीन रिट याचिकाओं पर विचार कर रही थी. एक वेंकटेश नायक ने दायर की थी, दूसरी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी ने, और तीसरी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (NCPRI) ने फाइल की थी. वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस लड़ा.

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि यह मुद्दा 'जटिल लेकिन दिलचस्प' है और दोनों पक्षों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है. बेंच ने कहा कि संतुलन बनाने के लिए कुछ दिक्कतों को दूर करने की जरूरत हो सकती है. भूषण ने कहा कि स्टे के लिए एक अर्जी भी दायर की गई है. हालांकि, बेंच ने साफ कर दिया कि कानून पर कोई स्टे नहीं होगा.

बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि गोपनीयता की रक्षा करने की कोशिश में एक्ट में सर्जिकल सटीकता की कमी है. आगे यह भी कहा गया कि छेनी का इस्तेमाल करने के बजाय, (विधानसभा) ने हथौड़ा इस्तेमाल किया है, और इस तरह (RTI पर) बड़ा वार किया है.

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और जाने-माने पत्रकार नितिन सेठी की तरफ से दी गई अर्जी में कहा गया है कि नया डेटा सिस्टम राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्ट को बहुत कमजोर करता है और केंद्र को पर्सनल डेटा (व्यक्तिगत डेटा) पर बहुत ज्यादा अधिकार देता है.

याचिका में कहा गया है कि डीपीडीपी एक्ट व्यक्तिगत जानकारी के प्रकटीकरण पर पूरी तरह रोक लगाता है, जिससे आरटीआई एक्ट द्वारा बनाए गए पारदर्शिता ढांचे को असरदार तरीके से खत्म किया जा रहा है.

संपादक की पसंद

