'यह मुद्दा जटिल लेकिन दिलचस्प', 2023 के डेटा सुरक्षा कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा नियम 2025 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. इन प्रावधानों में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव किया गया है.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच एक्ट की कानूनी मुश्किलों की जांच करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन विवादित प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया.

बेंच तीन रिट याचिकाओं पर विचार कर रही थी. एक वेंकटेश नायक ने दायर की थी, दूसरी डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी ने, और तीसरी नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन (NCPRI) ने फाइल की थी. वकील वृंदा ग्रोवर और प्रशांत भूषण ने बेंच के सामने याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस लड़ा.

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि यह मुद्दा 'जटिल लेकिन दिलचस्प' है और दोनों पक्षों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा है. बेंच ने कहा कि संतुलन बनाने के लिए कुछ दिक्कतों को दूर करने की जरूरत हो सकती है. भूषण ने कहा कि स्टे के लिए एक अर्जी भी दायर की गई है. हालांकि, बेंच ने साफ कर दिया कि कानून पर कोई स्टे नहीं होगा.