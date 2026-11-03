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राष्ट्रीय उद्यान में हाइड्रोकार्बन निकालने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा असम सरकार से जवाब मांगा है. यह जवाब 'ऑयल इंडिया' की एक याचिका पर मांगा गया है, जिसमें कंपनी ने असम के डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क (राष्ट्रीय उद्यान) के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के फैसले को पलटने की मांग की है.

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने 'ऑयल इंडिया' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलों पर विचार किया.

द्विवेदी ने कहा कि यह मामला बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) इस इलाके में तेल खोजने का काम नहीं कर पा रहा है. अनुमान है कि डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के पास के इलाके में भारत के कुल हाइड्रोकार्बन भंडार का तीन प्रतिशत हिस्सा मौजूद है. उन्होंने बताया कि यह खोज कार्य 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) के जरिए जमीन की सतह से 4,000 मीटर नीचे जाकर किया जाएगा, जिससे नेशनल पार्क के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.