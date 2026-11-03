राष्ट्रीय उद्यान में हाइड्रोकार्बन निकालने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा
राष्ट्रीय उद्यान में हाइड्रोकार्बन खोज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से जवाब मांगा है.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा असम सरकार से जवाब मांगा है. यह जवाब 'ऑयल इंडिया' की एक याचिका पर मांगा गया है, जिसमें कंपनी ने असम के डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क (राष्ट्रीय उद्यान) के नीचे हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के फैसले को पलटने की मांग की है.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने की. बेंच ने 'ऑयल इंडिया' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी की दलीलों पर विचार किया.
द्विवेदी ने कहा कि यह मामला बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) इस इलाके में तेल खोजने का काम नहीं कर पा रहा है. अनुमान है कि डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क के पास के इलाके में भारत के कुल हाइड्रोकार्बन भंडार का तीन प्रतिशत हिस्सा मौजूद है.
उन्होंने बताया कि यह खोज कार्य 'एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग' (ERD) के जरिए जमीन की सतह से 4,000 मीटर नीचे जाकर किया जाएगा, जिससे नेशनल पार्क के पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.
बेंच ने कहा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित संबंधित प्राधिकरणों की शोध और विकास रिपोर्ट के आधार पर, वह इस खोज कार्य की अनुमति दे सकती है.
बेंच अब 17 नवंबर के बाद इस मामले पर आगे सुनवाई करेगी. सितंबर में, पीठ ने 'ऑयल इंडिया' को अपनी एक अंतरिम याचिका वापस लेने और एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी थी. इस नई याचिका में कंपनी ने नेशनल पार्क के नीचे ERD के जरिए हाइड्रोकार्बन निकालने के अपने प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को पलटने की मांग की है.
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