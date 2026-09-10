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विरोध प्रदर्शन के दौरान क्यों बंद किए गए थे दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और पुलिस को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने स्पर्श कांत नायक द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य से जवाब मांगा है.

Supreme Court Delhi Metro
सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्री. यह तस्वीर बुधवार, 22 जुलाई 2026 की है. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान शहर के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अन्य से जवाब मांगा है. यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आया.

बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान जुलाई में 17 मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और जंतर-मंतर के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण पूरे मध्य दिल्ली में यातायात ठप हो गया था. जिससे यात्री घंटों फंसे रहे और कई लोगों को लंबे व महंगे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा. पीठ ने स्पर्श कांत नायक द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य से जवाब मांगा है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका आम जनता के संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक यूटिलिटी) को बंद करने से जुड़े संवैधानिक मानकों से संबंधित है.

वकील ने तर्क दिया और आगे कहा कि जनता को इस फैसले की जानकारी देने के लिए केवल एक्स पर पोस्ट किए गए थे. "यह आदेश किस विशेष कानून (कानून की धारा) के तहत पारित किए गए, ऐसा कोई नियम भी नहीं है. वास्तव में, ऐसा कोई लिखित आदेश ही पारित नहीं किया गया था."

पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आम तौर पर, वाहनों की आवाजाही का नियंत्रण संबंधित पुलिस कानूनों के तहत पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के माध्यम से किया जाता है. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मेट्रो रेलवे अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उन्हें मेट्रो स्टेशन बंद करने की अनुमति देता हो. दलीलें सुनने के बाद, पीठ इस मामले की जांच करने के लिए सहमत हो गई.

राजधानी में सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान, नई दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया था क्योंकि पुलिस ने मुख्य रास्तों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे और सुरक्षा बढ़ा दी थी. विरोध प्रदर्शन स्थल के पास के मेट्रो स्टेशनों को कई दिनों तक बंद रखा गया था, जिसमें 20 जुलाई भी शामिल थी, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई थी.

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