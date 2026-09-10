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विरोध प्रदर्शन के दौरान क्यों बंद किए गए थे दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन? सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और पुलिस को नोटिस

सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बाहर यात्री. यह तस्वीर बुधवार, 22 जुलाई 2026 की है. ( IANS )

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों के दौरान शहर के 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और अन्य से जवाब मांगा है. यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच के सामने आया.

बता दें कि नीट पेपर लीक को लेकर किये जा रहे प्रदर्शन के दौरान जुलाई में 17 मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और जंतर-मंतर के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण पूरे मध्य दिल्ली में यातायात ठप हो गया था. जिससे यात्री घंटों फंसे रहे और कई लोगों को लंबे व महंगे रास्ते अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा. पीठ ने स्पर्श कांत नायक द्वारा दायर याचिका पर भारत सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और अन्य से जवाब मांगा है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि यह याचिका आम जनता के संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक उपयोगिता (पब्लिक यूटिलिटी) को बंद करने से जुड़े संवैधानिक मानकों से संबंधित है.

वकील ने तर्क दिया और आगे कहा कि जनता को इस फैसले की जानकारी देने के लिए केवल एक्स पर पोस्ट किए गए थे. "यह आदेश किस विशेष कानून (कानून की धारा) के तहत पारित किए गए, ऐसा कोई नियम भी नहीं है. वास्तव में, ऐसा कोई लिखित आदेश ही पारित नहीं किया गया था."