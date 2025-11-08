ETV Bharat / bharat

'अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने लगभग 30 साल पहले, अधिग्रहीत की गई पारिवारिक ज़मीन के बदले नौकरी देने का निर्देश देने की मांग की थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण का भुगतान किया गया था, फिर भी अधिग्रहीत जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर अदालतों का रुख़ कर रहा है.

यह आदेश पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 7 नवंबर को पारित किया था. पीठ 26 अगस्त, 2025 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने इस मामले में हरियाणा सरकार और तीन अन्य को प्रतिवादी बनाया था.

कहा था याचिका मेंः

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के परिवार की भूमि वर्ष 1998 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी. शीर्ष अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के परिवार को मुआवज़ा दिया गया था और उसका भुगतान भी किया गया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता, जो ज़मीन अधिग्रहण के समय पैदा भी नहीं हुआ था, ने वर्ष 2025 में अधिग्रहित ज़मीन के बदले नौकरी के लिए आवेदन किया."