ETV Bharat / bharat

'अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं': सुप्रीम कोर्ट

पीठ 26 अगस्त, 2025 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई की.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 8, 2025 at 5:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हरियाणा के एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने लगभग 30 साल पहले, अधिग्रहीत की गई पारिवारिक ज़मीन के बदले नौकरी देने का निर्देश देने की मांग की थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण का भुगतान किया गया था, फिर भी अधिग्रहीत जमीन के बदले नौकरी की मांग को लेकर अदालतों का रुख़ कर रहा है.

यह आदेश पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 7 नवंबर को पारित किया था. पीठ 26 अगस्त, 2025 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी. याचिकाकर्ता ने इस मामले में हरियाणा सरकार और तीन अन्य को प्रतिवादी बनाया था.

कहा था याचिका मेंः

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता के परिवार की भूमि वर्ष 1998 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की गई थी. शीर्ष अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता के परिवार को मुआवज़ा दिया गया था और उसका भुगतान भी किया गया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता, जो ज़मीन अधिग्रहण के समय पैदा भी नहीं हुआ था, ने वर्ष 2025 में अधिग्रहित ज़मीन के बदले नौकरी के लिए आवेदन किया."

याचिकाकर्ता का अनुरोध अस्वीकारः

याचिकाकर्ता ने अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया. पीठ ने अपने आदेश में कहा, "भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत, अधिग्रहित की जा रही भूमि पर, याचिकाकर्ता या उसका परिवार केवल पहले से भुगतान किए गए मुआवजे का हकदार है. अधिग्रहित भूमि के बदले नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है." सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिग्रहीत भूमि के बदले नौकरी देने का नीतिगत निर्णय, यदि कोई हो, वैधानिक प्रावधानों पर हावी नहीं हो सकता.

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "नीति बनने के 18 साल से भी ज़्यादा समय बाद दायर की गई नौकरी के लिए याचिका के दावे को खारिज करने में हमें प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय की ओर से कोई त्रुटि या अवैधता नहीं मिली. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाएगा."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

LAND ACQUISITION IN HARYANA
JOBS FOR LAND ACQUISITION
हरियाणा में जमीन अधिग्रहण
जमीन अधिग्रहण के बदले नौकरी
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.