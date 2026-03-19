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फिल्म बनाना जोखिम भरा बिजनेस, मुनाफा न होना धोखाधड़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता के खिलाफ केस किया रद्द

'धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए, धोखा देने की नियत उसी समय होनी चाहिए जब वादा या समझौता किया गया हो.': सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 19, 2026 at 7:54 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फिल्म निर्माता के खिलाफ धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जो एक फाइनेंसर का पैसा लौटाने में विफल रहा था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा- "हमारी राय में, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि फिल्म बनाना एक उच्च जोखिम वाला व्यवसाय है. कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि फिल्म मुनाफा कमाएगी या फ्लॉप होगी."

पीठ ने आगे कहा कि यदि कोई फिल्म में निवेश के बदले मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए सहमत होता है, तो वह 'शून्य रिटर्न' का जोखिम भी उठाता है. कोर्ट के अनुसार, "पार्टियों के बीच लेनदेन की प्रकृति यह तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक थी कि क्या निवेशक को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए या दीवानी उपचार अपनाना चाहिए. दुर्भाग्य से, हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया."

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए, धोखा देने की नियत उसी समय होनी चाहिए जब वादा या समझौता किया गया हो. बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "यह दिखाना जरूरी है कि वादा करते समय व्यक्ति की नियत बेईमानी भरी या धोखाधड़ी वाली थी. बाद में केवल वादा पूरा न कर पाना इस बात का आधार नहीं हो सकता कि शुरुआत से ही उसकी नियत खराब थी."

बेंच ने वर्तमान मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता (फिल्म निर्माता) की नियत शुरू से ही खराब थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया, "अगर ऐसा मामला होता कि अपीलकर्ता ने पैसे उधार लिए और फिल्म ही नहीं बनाई, तो बेईमानी की नियत का अंदाजा लगाया जा सकता था. लेकिन यहां ऐसा कोई आरोप नहीं है कि फिल्म नहीं बनी. बल्कि, फिल्म बनाई गई और रिलीज भी हुई."

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला खुद यह कहता है कि फिल्म को पूरा करने और रिलीज करने के लिए अतिरिक्त पैसा लिया गया था. कोर्ट ने स्पष्ट किया, "जब शिकायतकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर आपत्ति जताई, तो अपीलकर्ता (निर्माता) ने मूल राशि चुकाने के लिए 'पोस्ट-डेटेड चेक' जारी किए. इसका मतलब है कि वे चेक पुरानी देनदारी चुकाने के लिए थे, न कि और पैसा ऐंठने के लालच में दिए गए थे."

बेंच ने आगे कहा कि चूंकि ऐसे कोई आरोप नहीं हैं कि फिल्म ने मुनाफा कमाया था, इसलिए शिकायत और उपलब्ध सबूत यह बताने में विफल रहे कि अपीलकर्ता की नियत शुरू से ही खराब थी. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ये आरोप केवल एक 'दीवानी मामले' की ओर इशारा करते हैं, और हाई कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द न करके गलती की है.

वी. गणेशन एक फिल्म बना रहे थे और उनके पास पैसों की कमी हो गई. इसलिए, उन्होंने शिकायतकर्ता से इस आश्वासन के साथ पैसे उधार मांगे कि निवेश के बदले उन्हें मुनाफे में 30 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा. बाद में, मुनाफे में 17 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी के वादे पर और भी पैसे उधार लिए गए. अंततः, गणेशन ने मूल राशि लौटाने के लिए शिकायतकर्ता को 24-24 लाख रुपये के दो 'पोस्ट-डेटेड' चेक जारी किए, जो खाते में पर्याप्त पैसे न होने के कारण बाउंस हो गए. इसके बाद आरोपी पर शिकायतकर्ता के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया.

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