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फिल्म बनाना जोखिम भरा बिजनेस, मुनाफा न होना धोखाधड़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने निर्माता के खिलाफ केस किया रद्द

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक फिल्म निर्माता के खिलाफ धोखाधड़ी के आपराधिक मामले को खारिज कर दिया, जो एक फाइनेंसर का पैसा लौटाने में विफल रहा था. जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा- "हमारी राय में, मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि फिल्म बनाना एक उच्च जोखिम वाला व्यवसाय है. कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि फिल्म मुनाफा कमाएगी या फ्लॉप होगी."

पीठ ने आगे कहा कि यदि कोई फिल्म में निवेश के बदले मुनाफे में हिस्सेदारी के लिए सहमत होता है, तो वह 'शून्य रिटर्न' का जोखिम भी उठाता है. कोर्ट के अनुसार, "पार्टियों के बीच लेनदेन की प्रकृति यह तय करने में एक महत्वपूर्ण कारक थी कि क्या निवेशक को आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए या दीवानी उपचार अपनाना चाहिए. दुर्भाग्य से, हाईकोर्ट ने इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया."

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी का अपराध साबित करने के लिए, धोखा देने की नियत उसी समय होनी चाहिए जब वादा या समझौता किया गया हो. बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा, "यह दिखाना जरूरी है कि वादा करते समय व्यक्ति की नियत बेईमानी भरी या धोखाधड़ी वाली थी. बाद में केवल वादा पूरा न कर पाना इस बात का आधार नहीं हो सकता कि शुरुआत से ही उसकी नियत खराब थी."

बेंच ने वर्तमान मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलकर्ता (फिल्म निर्माता) की नियत शुरू से ही खराब थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया, "अगर ऐसा मामला होता कि अपीलकर्ता ने पैसे उधार लिए और फिल्म ही नहीं बनाई, तो बेईमानी की नियत का अंदाजा लगाया जा सकता था. लेकिन यहां ऐसा कोई आरोप नहीं है कि फिल्म नहीं बनी. बल्कि, फिल्म बनाई गई और रिलीज भी हुई."