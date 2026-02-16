ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमला मामले पर सुनवाई करेगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत कई धर्मों और धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू करेगी.

केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने कहा कि 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल को याचिका पर जरूरी सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी.

बेंच ने कहा कि रिव्यू का सपोर्ट करने वाली पार्टियां 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बहस करेंगी, और रिव्यू का विरोध करने वाली पार्टियां 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहस करेंगी, और जवाब 21-22 अप्रैल तक पेश किए जाएंगे.

बेंच ने कहा कि सुनवाई 22 अप्रैल को खत्म होने की संभावना है, और पार्टियों से 14 मार्च को या उससे पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. बेंच द्वारा नियुक्त वकील कृष्ण कुमार सिंह सबरीमला फैसले के रिव्यू का समर्थन करने वाली पार्टियों के लिए नोडल वकील हैं.

इसने फैसले के रिव्यू का विरोध करने वालों के लिए शाश्वती पारी को नोडल वकील भी नियुक्त किया. सीजेआई ने कहा, "हम यह भी सही समझते हैं कि वरिष्ठ वकील के परमेश्वर को शिवम सिंह के साथ न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त किया जाए. सिंह इस कोर्ट के सामने सभी पार्टियों का स्टैंड पेश करेंगे."