सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल से सबरीमला मामले पर सुनवाई करेगी
सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर केरल में भगवान अयप्पा के सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े मामले पर सुनवाई करेगा.
Published : February 16, 2026 at 2:19 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत कई धर्मों और धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर आखिरी सुनवाई शुरू करेगी.
केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी.
यह मामला सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे. बेंच ने कहा कि 9 जजों की बेंच 7 अप्रैल को याचिका पर जरूरी सुनवाई शुरू करेगी. केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि वह सबरीमला फैसले के रिव्यू की अपील का समर्थन करते हैं, जिसमें केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को एंट्री की इजाजत दी गई थी.
बेंच ने कहा कि रिव्यू का सपोर्ट करने वाली पार्टियां 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक बहस करेंगी, और रिव्यू का विरोध करने वाली पार्टियां 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहस करेंगी, और जवाब 21-22 अप्रैल तक पेश किए जाएंगे.
बेंच ने कहा कि सुनवाई 22 अप्रैल को खत्म होने की संभावना है, और पार्टियों से 14 मार्च को या उससे पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा. बेंच द्वारा नियुक्त वकील कृष्ण कुमार सिंह सबरीमला फैसले के रिव्यू का समर्थन करने वाली पार्टियों के लिए नोडल वकील हैं.
इसने फैसले के रिव्यू का विरोध करने वालों के लिए शाश्वती पारी को नोडल वकील भी नियुक्त किया. सीजेआई ने कहा, "हम यह भी सही समझते हैं कि वरिष्ठ वकील के परमेश्वर को शिवम सिंह के साथ न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त किया जाए. सिंह इस कोर्ट के सामने सभी पार्टियों का स्टैंड पेश करेंगे."
नौ जजों की बेंच 7 अप्रैल, 2026 को सुबह 10:30 बजे सबरीमला रिव्यू केस की सुनवाई शुरू करेगी. याचिकाकर्ता या उनका समर्थन करने वाली पार्टी की सुनवाई 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक होगी. रिव्यू का विरोध करने वालों की सुनवाई 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक होगी.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "अगर कोई जवाबी दलीलें हैं, तो उन पर 21 अप्रैल, 2026 को सुनवाई होगी, जिसके बाद विद्वान न्याय मित्र की आखिरी और आखिरी दलीलें होंगी... जिसके 22 अप्रैल तक खत्म होने की उम्मीद है."
बेंच ने पार्टियों के वकील से समय सारिणी का पालन करने को कहा.
बता दें कि फरवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि संदर्भ स्वीकार्य है और कानून के सवालों को समीक्षा के लिए बड़ी पीठ को भेजा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए 7 मुद्दे तय किए थे
- 1. संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आजादी के अधिकार का दायरा और दायरा क्या है?
- 2. संविधान के आर्टिकल 25 के तहत लोगों के अधिकारों और संविधान के आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक पंथ के अधिकारों के बीच क्या संबंध है?
- 3. क्या संविधान के आर्टिकल 26 के तहत किसी धार्मिक पंथ के अधिकार, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा संविधान के पार्ट III के दूसरे प्रावधानों के अधीन हैं?
- 4. संविधान के आर्टिकल 25 और 26 के तहत 'नैतिकता' शब्द का दायरा और सीमा क्या है और क्या इसमें संवैधानिक नैतिकता शामिल है?
- 5. संविधान के आर्टिकल 25 में बताए गए धार्मिक रीति-रिवाजों के संबंध में न्यायिक समीक्षा का दायरा और सीमा क्या है?
- 6. संविधान के अनुच्छेद 25(2)(बी) में आने वाले "हिंदुओं के वर्ग" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है?
- 7. क्या कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक पंथ या धार्मिक ग्रुप से जुड़ा नहीं है, पीआईएल फाइल करके उस धार्मिक पंथ या धार्मिक ग्रुप की किसी अभ्यास पर सवाल उठा सकता है?
ये भी पढ़ें- 'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: 17 मार्च से 9 जजों की बेंच करेगी सुनवाई