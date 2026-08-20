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सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के श्रम कानून के लिए 1978 की 'इंडस्ट्री' की परिभाषा को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि "इंडस्ट्री" की परिभाषा पर सात-जजों की पीठ के 1978 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाला संदर्भ सही था.

Supreme court nine-judge bench rejects 1978 Industry Expansion for 2020 Industrial Relations Code
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 20, 2026 at 2:16 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6:3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि 'इंडस्ट्री' की उसकी 1978 की श्रमिक-अनुकूल परिभाषा नए औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की व्याख्या का आधार नहीं बनेगी, जो श्रम न्यायशास्त्र में एक निर्णायक बदलाव है.

चीफ जस्टिस (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस उज्जल भुयान, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस जॉयमाल्या बागची, जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने मार्च में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

21 फरवरी 1978 को, एक सात जजों की पीठ ने 'इंडस्ट्री' के दायरे को फिर से परिभाषित किया था, जब वह बैंगलोर वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड मामले की सुनवाई कर रही थी. इसके व्यापक फैसले ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को अस्पतालों, स्कूलों, क्लबों और कल्याण विभागों के लाखों कर्मचारियों तक बढ़ा दिया.

जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर के 1978 के फैसले में 'इंडस्ट्री' को परिभाषित करने के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' निर्धारित किया गया था. इसमें कहा गया था कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन या वितरण में नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सहयोग से जुड़ी कोई भी व्यवस्थित गतिविधि इसके योग्य होगी, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों तक कानूनी सुरक्षा का विस्तार हुआ.

गुरुवार को CJI की अध्यक्षता वाली नौ जजों की पीठ ने बहुमत के फैसले से यह माना कि "इंडस्ट्री" की परिभाषा पर सात जजों की पीठ के 1978 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाला संदर्भ वैध रूप से दिया गया था.

सीजेआई ने अपने और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जस्टिस आलोक अराधे तथा जस्टिस विपुल एम. पंचोली की ओर से बहुमत का फैसला लिखा. इसमें यह स्पष्ट किया गया कि यह तय करने के लिए कि 'इंडस्ट्री' क्या है, 1978 के फैसले में विकसित किया गया 'ट्रिपल टेस्ट' (त्रि-स्तरीय परीक्षण) वैध बना रहेगा.

बहुमत के फैसले में कहा गया कि यह 2020 के कोड पर लागू नहीं होगा और नए कानून के तहत किसी भी नए मामले का फैसला उसके तथ्यों और संदर्भ के आधार पर किया जाएगा.

हालांकि, अब निरस्त किए जा चुके 1947 के आईडी एक्ट के तहत दर्ज श्रम से जुड़े लंबित मामलों में "ट्रिपल टेस्ट" लागू होगा.

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने अलग-अलग फैसले लिखे, जो मोटे तौर पर CJI के बहुमत के फैसले से सहमत थे.

उन्होंने माना कि "इंडस्ट्री" शब्द की परिभाषा पर 1978 के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग करने वाला संदर्भ सही था.

CJI ने कहा कि बहुमत ने माना कि संदर्भ वैध है और हमने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि यह फैसला भविष्य से लागू होगा तथा लंबित मामलों (1947 आईडी अधिनियम के तहत) का निर्णय बैंगलोर वाटर सप्लाई (1978 के फैसले) के ट्रिपल टेस्ट की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा.

जस्टिस नागरत्ना ने माना कि 1978 का फैसला सही था और इसे पुनर्विचार के लिए भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी.

जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुयान ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई, खासकर नौ जजों की पीठ के समक्ष भेजे गए संदर्भ की स्वीकार्यता (maintainability) के मुद्दे पर.

नौ जजों की पीठ इस बात पर सहमत हुई कि चूंकि 1947 का अधिनियम अब निरस्त हो चुका है और एक नया कानून बन गया है, इसलिए यह मामला केवल एक सैद्धांतिक अभ्यास बनकर रह गया है.

CJI ने कहा कि 1978 के फैसले में तय सिद्धांतों को 2020 के अधिनियम की व्याख्या के लिए व्यापक आधार नहीं माना जाएगा और इसकी व्याख्या स्वतंत्र रूप से की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में नौ जजों की पीठ द्वारा तय किए जाने वाले मुख्य मुद्दों को तैयार किया था.

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