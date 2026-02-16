ETV Bharat / bharat

'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: 17 मार्च से 9 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947' के तहत 'उद्योग' (industry) शब्द की परिभाषा से जुड़े विवादित मामले पर सुनवाई शुरू करेगी. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने आया.

पीठ ने विचार-विमर्श के लिए जरूरी सवाल तय किए हैं. पीठ ने सभी पक्षों से कहा कि वे 28 फरवरी, 2026 तक अपनी पुरानी दलीलों को अपडेट करें या नई लिखित दलीलें जमा करें. पीठ ने साफ कर दिया कि इस मामले की सुनवाई 17 और 18 मार्च को की जाएगी.

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से ये बड़े मुद्दे सामने आते हैं: क्या 'बैंगलोर वाटर सप्लाई' मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए नियम ही यह तय करने का सही कानून हैं कि कोई संस्थान 'उद्योग' की परिभाषा में आता है या नहीं? साथ ही, क्या 1982 के संशोधन (जो शायद लागू नहीं हुआ) और 2020 के औद्योगिक संबंध कोड का इस परिभाषा पर कोई कानूनी असर पड़ता है?

पीठ ने कहा कि क्या सरकारी विभागों या उनकी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली समाज कल्याण गतिविधियों, योजनाओं या अन्य उद्यमों को 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' की धारा 2(j) के तहत औद्योगिक गतिविधि माना जा सकता है.

पीठ ने यह भी जोड़ा कि राज्य (सरकार) की कौन सी गतिविधियां इसके दायरे में आएंगी और क्या कुछ गतिविधियां धारा 2(j) के दायरे से बाहर रहेंगी. पीठ ने कहा कि वह सुनवाई के दौरान सामने आने वाले किसी भी अन्य सवाल पर भी विचार करेगी.