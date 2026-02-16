ETV Bharat / bharat

'उद्योग' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: 17 मार्च से 9 जजों की बेंच करेगी सुनवाई

पीठ ने सभी पक्षों से कहा कि वे 28 फरवरी, 2026 तक अपनी पुरानी दलीलों को अपडेट करें या नई लिखित दलीलें जमा करें.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 16, 2026 at 1:13 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि नौ जजों की संविधान पीठ 17 मार्च से 'औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947' के तहत 'उद्योग' (industry) शब्द की परिभाषा से जुड़े विवादित मामले पर सुनवाई शुरू करेगी. यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने आया.

पीठ ने विचार-विमर्श के लिए जरूरी सवाल तय किए हैं. पीठ ने सभी पक्षों से कहा कि वे 28 फरवरी, 2026 तक अपनी पुरानी दलीलों को अपडेट करें या नई लिखित दलीलें जमा करें. पीठ ने साफ कर दिया कि इस मामले की सुनवाई 17 और 18 मार्च को की जाएगी.

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इसमें मुख्य रूप से ये बड़े मुद्दे सामने आते हैं: क्या 'बैंगलोर वाटर सप्लाई' मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा दिए गए नियम ही यह तय करने का सही कानून हैं कि कोई संस्थान 'उद्योग' की परिभाषा में आता है या नहीं? साथ ही, क्या 1982 के संशोधन (जो शायद लागू नहीं हुआ) और 2020 के औद्योगिक संबंध कोड का इस परिभाषा पर कोई कानूनी असर पड़ता है?

पीठ ने कहा कि क्या सरकारी विभागों या उनकी संस्थाओं द्वारा चलाई जाने वाली समाज कल्याण गतिविधियों, योजनाओं या अन्य उद्यमों को 'औद्योगिक विवाद अधिनियम' की धारा 2(j) के तहत औद्योगिक गतिविधि माना जा सकता है.

पीठ ने यह भी जोड़ा कि राज्य (सरकार) की कौन सी गतिविधियां इसके दायरे में आएंगी और क्या कुछ गतिविधियां धारा 2(j) के दायरे से बाहर रहेंगी. पीठ ने कहा कि वह सुनवाई के दौरान सामने आने वाले किसी भी अन्य सवाल पर भी विचार करेगी.

2005 में, 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय बीर सिंह' मामले में पांच जजों की पीठ ने 'बैंगलोर वाटर सप्लाई' मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया था. 2017 में, एक 7-जजों की पीठ ने इस मामले को 9-जजों की पीठ को सौंप दिया, क्योंकि बैंगलोर वाटर सप्लाई का मूल फैसला भी सात जजों की पीठ ने ही सुनाया था.

क्या है मामलाः

इस मामले की सुनवाई 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जय बीर सिंह' याचिका के आधार पर हो रही है. उत्तर प्रदेश सरकार मुख्य याचिकाकर्ता है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश सरकार के 'सामाजिक वानिकी विभाग' के एक कर्मचारी, जय बीर सिंह, को सेवा से हटा दिया गया था. कर्मचारी ने इसे औद्योगिक विवाद बताया, जबकि सरकार का तर्क था कि वन विभाग 'उद्योग' नहीं है.

बैंगलोर वाटर सप्लाई केस का फैसला
जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. उन्होंने 'उद्योग' की परिभाषा को बहुत व्यापक कर दिया था. इसके तहत चैरिटी, अस्पताल, विश्वविद्यालय और यहां तक कि सरकारी विभागों को भी 'उद्योग' मान लिया गया, बशर्ते वहां मालिक और कर्मचारी के बीच सहयोग हो.

