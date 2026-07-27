नया आपराधिक कानून पुलिस को पहले 15 दिनों के बाद भी कस्टडी मांगने की देता है इजाजत: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, नया आपराधिक कानून पुलिस को पहले 15 दिनों के बाद भी कस्टडी मांगने की इजाजत देता है.
Published : July 27, 2026 at 9:12 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि नया आपराधिक संहिता (न्यू क्रिमिनल कोड) पुलिस हिरासत के लिए समय बढ़ाता है, जिससे जांचकर्ता शुरुआती 15 दिन के समय के बाद भी कुछ हिस्सों में रिमांड मांग सकते हैं.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि कोर्ट को ऐसी सख्त, न बढ़ाई जा सकने वाली सीमा नहीं लगानी चाहिए जिससे जांच में रुकावट आए. जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की एक बेंच ने आंध्र प्रदेश में एक कथित हिरासत में मौत के मामले (कस्टोडियल डेथ केस) में आरोपी एक निलंबित पुलिसवाले को पुलिस कस्टडी देते समय कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों में बदलाव किया.
बेंच ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की उस शर्त को खारिज कर दिया जिसमें आरोपी की पुलिस कस्टडी को रिमांड के पहले पंद्रह दिनों से आगे बढ़ाने पर रोक लगाई गई थी. बेंच ने आंध्र प्रदेश सरकार की उस अपील पर अपना फैसला सुनाया जिसमें राज्य के हाई कोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने विजयवाड़ा की एक ट्रायल कोर्ट के 2 जुलाई के आदेश में कुछ बदलाव किया था, जिसमें आरोपी, एक पुलिस इंस्पेक्टर को कई शर्तों के साथ पुलिस कस्टडी दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हमें लगता है कि जांच एजेंसी ने असरदार कस्टोडियल जांच में रुकावटें पैदा करने और पूरी प्रक्रिया को परेशान करने के बारे में जो आशंका जताई है, वह असलियत के करीब और सही है."
बेंच ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, (BNSS) के तहत कानूनी स्कीम को भी ध्यान में रखना होगा. बेंच ने कहा कि BNSS के सेक्शन 187(2) और (3), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 के पहले के सेक्शन 167 से अलग, उस समय को बढ़ाते हैं जिसके दौरान जांच एजेंसी पुलिस कस्टडी मांग सकती है, जो कुल मिलाकर पंद्रह दिन से ज्यादा नहीं होगी.
उन्होंने आगे कहा कि यह कस्टडी कुल तय हिरासत अवधि के पहले चालीस या 60 दिनों के दौरान हिस्सों में मिल सकती है, न कि सिर्फ रिमांड के पहले पंद्रह दिनों तक. बेंच ने कहा, "यह कानूनी बदलाव खास तौर पर अभी जैसे हालात से निपटने के लिए था, जहां जांच के दौरान नए तथ्य, खोज या लीड्स सामने आ सकते हैं, जिनके लिए आगे कस्टडी में पूछताछ की जरूरत हो सकती है, और उस कानूनी समय को बहुत ज्यादा सख्ती से या समय से पहले बंद करना, चाहे मजिस्ट्रेट द्वारा हो या कोर्ट द्वारा अपने सुपरवाइजरी अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए, इस प्रावधान के मकसद के खिलाफ होगा."
पीठ ने कहा कि इसलिए वह शर्त 28.15 को कायम रखने में असमर्थ है, जो हिरासत पर एक पूर्ण और गैर-विस्तारीय बाहरी सीमा तय करता है, क्योंकि ऐसी सीमा धारा 187(2) बीएनएसएस का सहारा लेने से रोकती है, भले ही जांच में क्या सामने आए.
यह मामला गाडे साई कृष्णा की कथित हिरासत में मौत से जुड़ा है, जिसे 6 मई, 2026 को मरकापुर में पुलिस ने कस्टडी में लिया था, और खबर है कि उसे विजयवाड़ा के कृष्णा लंका पुलिस स्टेशन लाया गया था.
अभियोजन पक्ष का आरोप है कि पीड़ित को कभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया और उसके बाद वह गायब हो गया. उसके शव का अभी तक पता नहीं चला है. पीड़ित की मां की शिकायत करने के बाद, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई, और जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को 23 जून, 2026 को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष ने आगे की तथ्यों का पता लगाने के लिए 12 दिन की पुलिस हिरासत मांगी.
मजिस्ट्रेट ने पुलिस कस्टडी तो दे दी, लेकिन 15 सख्त शर्तें भी लगाईं, जिसमें सेंट्रल जेल में पूछताछ, लगातार वीडियोग्राफी, पूछताछ के दौरान वकील की सीमित पहुंच, और रिमांड पर एक नॉन-एक्सटेंडेबल आउटर लिमिट (गैर-विस्तारीय बाहरी सीमा) शामिल है. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन सेफगार्ड्स को मामूली बदलावों के साथ काफी हद तक बरकरार रखा और पुलिस कस्टडी को घटाकर आठ दिन कर दिया.
राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इन शर्तों को चैलेंज किया, यह दलील देते हुए कि वे जांच में बेवजह रुकावट डालती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस कस्टडी का समय इस फैसले के मुताबिक जिम्मेदार-आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की तारीख से शुरू होगा और उसके बाद सात (7) दिनों तक लागू रहेगा.
अदालत ने कहा, "इस तरह, पुलिस रिमांड का कुल समय, जिसमें निचली अदालतों द्वारा दिया गया समय भी शामिल है, पंद्रह (15) दिनों से ज्यादा नहीं होगा. जांच अधिकारी को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी के दौरान जिम्मेदार-आरोपी तक बिना रोक-टोक के जाने की इजाज़त होगी."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " हिरासत में पूछताछ सिर्फ सेंट्रल जेल, राजामहेंद्रवरम तक सीमित रखने की शर्त को काम न करने लायक और गलत मानते हुए रद्द कर दिया गया है. जांच अधिकारी को एसआईटी के तय पूछताछ केंद्र (इंटरोगेशन सेंटर) या विजयवाड़ा में पुलिस अधिकारियों के पास मौजूद किसी दूसरी बराबर की सुविधा में प्रतिवादी-आरोपी से पूछताछ करने की आजादी होगी."
बेंच ने कहा कि यह जरूरत बनी रहेगी कि हिरासत में पूछताछ की प्रक्रिया, जहां भी की जाए, सीसीटीवी कवरेज और/या वीडियोग्राफिक निगरानी में की जाएगी. बेंच ने कहा, "जानकार मजिस्ट्रेट का वकील की मौजूदगी की इजाज़त देने का निर्देश इस बदलाव के साथ बना रहेगा कि ऐसे वकील को सिर्फ पूछताछ की जगह पर ही मौजूद रहने की इजाजत होगी, जहां वह प्रतिवादी-आरोपी को देख सके. हालांकि, वकील को किसी भी कीमत पर जांच की प्रक्रिया में दखल देने की इजाजत नहीं होगी."
बेंच ने कहा कि एसआईटी कानून के हिसाब से पूरी तरह से बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच करेगी, और इस फैसले या हाई कोर्ट के फैसले में की गई किसी भी बात से प्रभावित नहीं होगी, ऐसी बातें सिर्फ संबंधित कार्रवाई को निपटाने के लिए की गई हैं.
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