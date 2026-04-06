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'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' वाले चैप्टर पर घिरे विशेषज्ञों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, कहा- "हमने अकेले कुछ नहीं लिखा"

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : April 6, 2026 at 7:25 PM IST

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नई दिल्लीः न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर 'आपत्तिजनक' सामग्री वाले NCERT पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय पर हुए विवाद के बाद, अपनी विशेषज्ञता देने से रोके गए तीन शिक्षाविदों ने सोमवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह सामग्री सामूहिक रूप से तैयार की गई थी और किसी भी एक व्यक्ति का उस पर एकमात्र अधिकार नहीं था.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. तीनों विशेषज्ञों- प्रोफेसर मिशेल डैनियन और उनके सहयोगियों सुपर्णा दिवाकर व आलोक प्रसन्ना कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने पीठ के सामने तर्क दिया कि उनकी "काफी साख" है और वे कोई "फर्जी या गैर-भरोसेमंद व्यक्ति" नहीं हैं.

कुमार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने जोर दिया कि उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए आवेदन दायर किए हैं. इस पर CJI ने शंकरनारायणन से पूछा, "क्या आप अपने कार्यों का बचाव कर रहे हैं?" मिशेल डैनियन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने भी कहा कि उनके मुवक्किल ने अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर दिया है.

सुपर्णा दिवाकर का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साई दीपक ने दलील दी कि आवेदन का मुख्य सार यह है कि यह एक सामूहिक प्रक्रिया थी और किसी भी अकेले व्यक्ति का इस पर पूरा अधिकार या अंतिम फैसला नहीं था.

विशेषज्ञों के वकील ने तर्क दिया: "कक्षा 6 और कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तकों में विधायिका, कार्यपालिका और चुनाव आयोग द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का भी जिक्र है. यह तर्क दिया गया था कि केवल न्यायपालिका को ही निशाना बनाया गया है, जबकि अन्य संस्थाओं के मुद्दों पर भी चर्चा की गई है. हम अदालत को इसकी पूरी प्रक्रिया दिखाना चाहते हैं."

पीठ के सामने यह भी दलील दी गई कि उनका प्रयास अदालत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुसार आई नई शिक्षण पद्धति और अन्य विषयों से अवगत कराना है.

वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरनारायणन ने सुनवाई के लिए समय मांगते हुए जोर दिया कि आलोक प्रसन्ना कुमार खुद एक वकील हैं और इस अदालत के सामने पेश हो चुके हैं. दलीलों को सुनने के बाद, पीठ ने निर्देश दिया कि आवेदन को रिकॉर्ड पर लिया जाए. अदालत ने कहा कि वह दो सप्ताह बाद इस मामले की अगली सुनवाई करेगी.

पीठ ने केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज की इस दलील को भी रिकॉर्ड में लिया कि संशोधित अध्याय की सामग्री की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है. इस समिति में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा, पूर्व अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश सिंह शामिल हैं.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह समिति भोपाल स्थित नेशनल ज्यूडिशियल एकेडमी के साथ मिलकर काम करेगी, जिसके प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं. पीठ ने यह भी नोट किया कि NCERT ने 2 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर 'नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी' (NSTC) का पुनर्गठन किया है. यह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री तैयार करने वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति है, जिसमें 20 प्रतिष्ठित सदस्य होंगे और एम.सी. पंत इसके अध्यक्ष होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने इस स्वत: संज्ञान (suo motu) मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है. बता दें कि इसी साल मार्च में अदालत ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को इन विशेषज्ञों से खुद को अलग करने का निर्देश दिया था.

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