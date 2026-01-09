ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल के दोषी की सजा में बदलाव किया, कहा- अदालतों को असंवेदनशील नहीं होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने 80 वर्षीय व्यक्ति की सजा कम की. अदालत ने कहा कि उसकी उम्र को देखते हुए फिर से जेल भेजना कठोर होगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 9, 2026 at 10:05 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1992 के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए 80 साल के एक आदमी की सज़ा को बदलकर उतना ही कर दिया, जितना वह पहले ही जेल में बिता चुका है.

जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अपील करने वाले की उम्र अभी 80 साल से ज़्यादा है, और चूंकि अपील करने वाला एक बूढ़ा और उम्रदराज़ इंसान है, और अपनी ज़िंदगी के दिसंबर में है, इसलिए इस स्टेज पर उसे फिर से जेल भेजना सख़्त और सही नहीं होगा.

बेंच ने कहा, “कोर्ट को बेपरवाह नहीं होना चाहिए. इसलिए, अपील करने वाले की ज़्यादा उम्र और सभी तथ्यों और हालात को देखते हुए, आईपीसी के सेक्शन 304, पार्ट II के तहत अपील करने वाले की सज़ा को बरकरार रखते हुए, अपील करने वाले की सज़ा को घटाकर उतनी कर दी जाती है जितनी वह पहले ही काट चुका है, जिसे उसी हिसाब से बदला जाएगा.”

बेंच ने उस आदमी की सजा को बरकरार रखा, जिसे इस मामले में कुल छह साल और तीन महीने की सजा हुई है. बेंच ने कहा, “सज़ा में ऊपर दिए गए बदलाव के साथ अपील खारिज की जाती है.”

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपील करने वाले को आईपीसी के सेक्शन 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या) के तहत सज़ा के लायक अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए सात साल की जेल की सज़ा सुनाई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति की अपील पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) से बदलकर धारा 304 पार्ट II कर दिया था.

इस मामले में एफआईआर दिसंबर 1992 में तब दर्ज की गई थी जब अपील करने वाले के बेटे और एक दूसरे आदमी के बीच झगड़ा हुआ था. झगड़े के बाद हुए हमले में घायल हुए एक आदमी की इलाज के दौरान मौत हो गई. उस आदमी को दिसंबर 1992 में गिरफ्तार किया गया और उसकी कुल जेल की सज़ा छह साल और तीन महीने रही.

दिसंबर 1997 में एक ट्रायल कोर्ट ने उस आदमी को दूसरों के साथ हत्या समेत कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई. उसने अपनी सज़ा और सज़ा को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट का यह तर्क सही था कि ऐसे हालात में, यह तर्क देना और यह नतीजा निकालना मुमकिन नहीं था कि मौत का कारण बनने के एक ही मकसद से गैर-कानूनी भीड़ जमा हुई थी. बेंच ने कहा, “हाई कोर्ट का अपील करने वाले को आईपीसी की धारा 304 पार्ट II के तहत सज़ा वाले अपराध के लिए दोषी ठहराने का तरीका सही था, जिसमें उसकी व्यक्तिगत भूमिका का आकलन किया गया था.”

बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन्हें अगस्त 1998 में जमानत दी थी, और उन्होंने 6 दिसंबर 2010 को सरेंडर किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2011 को बेल दी थी.

SENTENCE REDUCTION
80 YEAR OLD
आपराधिक मामला
सुप्रीम कोर्ट
SUPREME COURT

