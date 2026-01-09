ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने 80 साल के दोषी की सजा में बदलाव किया, कहा- अदालतों को असंवेदनशील नहीं होना चाहिए

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1992 के एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए 80 साल के एक आदमी की सज़ा को बदलकर उतना ही कर दिया, जितना वह पहले ही जेल में बिता चुका है. जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन वी अंजारिया की बेंच ने कहा कि अपील करने वाले की उम्र अभी 80 साल से ज़्यादा है, और चूंकि अपील करने वाला एक बूढ़ा और उम्रदराज़ इंसान है, और अपनी ज़िंदगी के दिसंबर में है, इसलिए इस स्टेज पर उसे फिर से जेल भेजना सख़्त और सही नहीं होगा. बेंच ने कहा, “कोर्ट को बेपरवाह नहीं होना चाहिए. इसलिए, अपील करने वाले की ज़्यादा उम्र और सभी तथ्यों और हालात को देखते हुए, आईपीसी के सेक्शन 304, पार्ट II के तहत अपील करने वाले की सज़ा को बरकरार रखते हुए, अपील करने वाले की सज़ा को घटाकर उतनी कर दी जाती है जितनी वह पहले ही काट चुका है, जिसे उसी हिसाब से बदला जाएगा.” बेंच ने उस आदमी की सजा को बरकरार रखा, जिसे इस मामले में कुल छह साल और तीन महीने की सजा हुई है. बेंच ने कहा, “सज़ा में ऊपर दिए गए बदलाव के साथ अपील खारिज की जाती है.” मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपील करने वाले को आईपीसी के सेक्शन 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या) के तहत सज़ा के लायक अपराध के लिए दोषी ठहराते हुए सात साल की जेल की सज़ा सुनाई थी.