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Explainer: बच्चों को सोशल मीडिया के नुकसान से बचाने की क्या हो रही तैयारी? जानिए दुनिया के 13 देशों में क्या है व्यवस्था

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2026 को नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर गंभीर चिंता व्यक्त की. अदालत ने कहा कि अगर सरकार इस समस्या का समाधान नहीं करती है, तो वह सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के तहत निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होगी. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नाबालिगों द्वारा सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के खिलाफ सुरक्षा उपाय करने की मांग की गई है.

अलग-अलग देशों ने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने के लिए भिन्न-भिन्न तरीके अपनाए हैं. कुछ ने न्यूनतम-उम्र की सीमा लागू की है, तो कुछ प्राइवेसी, पैरेंटल कंट्रोल, उम्र सत्यापन और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही पर ध्यान केंद्रित करते हैं.

पारदर्शिता और शिक्षा: सेवा की शर्तें (Terms of service) और प्राइवेसी नोटिस सरल भाषा और संबंधित भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने चाहिए। प्लेटफॉर्म्स को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किसी खास कंटेंट की सिफारिश क्यों की जा रही है। केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय स्कूलों में डिजिटल साक्षरता, प्राइवेसी, साइबरबुलिंग, भ्रामक खबरों की पहचान और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग के बारे में सिखाया जाना चाहिए। माता-पिता को भी उम्र के हिसाब से बच्चों पर नजर रखने (supervision) की गाइडलाइन मिलनी चाहिए।

मंचों (प्लेटफॉर्म्स) की जवाबदेही: बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े जोखिमों का नियमित मूल्यांकन करना चाहिए। 'महत्वपूर्ण डेटा न्यासियों' (Significant Data Fiduciaries) के पास पहले से ही डीपीडीपी (DPDP) ढांचे के तहत अतिरिक्त जिम्मेदारियां हैं, जिनमें प्रभाव मूल्यांकन और ऑडिट शामिल हैं। नियमों का लगातार उल्लंघन करने पर नियामकों (Regulators) के पास भारी जुर्माना लगाने का अधिकार होना चाहिए।

डिजाइन में ही गोपनीयता (Privacy by design): सेवा प्रदान करने के लिए केवल उतनी ही जानकारी (डेटा) इकट्ठा की जाए जितनी बेहद जरूरी हो। बच्चों की सटीक लोकेशन, स्कूल, फोन नंबर या अन्य संवेदनशील जानकारियों को डिफ़ॉल्ट रूप से सार्वजनिक रूप से दिखाई देने योग्य न बनाया जाए। बच्चों और माता-पिता को जानकारी को हटाने (डिलीट करने) या उसे सुधारने का अनुरोध करने के लिए आसान और सुलभ तरीके दिए जाएं।

साइबरबुलिंग पर नियंत्रण: बच्चों को अकाउंट्स को ब्लॉक करने, म्यूट करने और उनकी रिपोर्ट करने के लिए सरल टूल्स दिए जाएं। गंभीर शिकायतें मिलने पर प्लेटफॉर्म्स को उससे जुड़े जरूरी सबूतों को सुरक्षित रखना चाहिए और की गई कार्रवाई (enforcement decisions) के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।

वयस्कों (Adults) के संपर्क से सुरक्षा: सोशल मीडिया का उपयोग करके वयस्कों द्वारा नाबालिगों को बहलाने-फुसलाने या उनका शोषण करने के खिलाफ कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। प्लेटफॉर्म्स को प्राइवेसी के नियमों का पालन करते हुए संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना चाहिए, और गंभीर मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के लिए मानवीय समीक्षा (human review) का इस्तेमाल करना चाहिए।

हानिकारक कंटेंट से सुरक्षा: बच्चों के यौन शोषण, ग्रूमिंग (बहलाने-फुसलाने), बुलिंग (धमकाने), धमकियों, आत्म-हानि (self-harm) से जुड़े कंटेंट और अन्य गंभीर खतरों की पहचान करने और उन पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्लेटफॉर्म्स के पास मजबूत सिस्टम होने चाहिए। शिकायत या रिपोर्ट करने की व्यवस्था (Reporting mechanisms) बच्चों के लिए आसान होनी चाहिए और यह भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिए।

लत लगाने वाले डिजाइन को कम करना: बच्चों के अकाउंट्स में स्क्रीन-टाइम रिमाइंडर, रात के समय नोटिफिकेशन पर सीमा, फीड को आसानी से रोकने के विकल्प, ऑटोप्ले (वीडियो का खुद-ब-खुद चलना) में कमी और कंटेंट दिखाने वाले एल्गोरिदम पर अधिक नियंत्रण जैसे टूल्स होना अनिवार्य किया जाए. प्लेटफॉर्म्स को अपने रिकमेंडेशन सिस्टम की उन प्रमुख विशेषताओं का खुलासा करना चाहिए, जो सीधे तौर पर बच्चों के सामने आने वाले कंटेंट को प्रभावित करती हैं.

लक्षित विज्ञापनों पर रोक: बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के आधार पर दिखाए जाने वाले व्यावहारिक विज्ञापनों को प्रतिबंधित या कड़ाई से सीमित किया जाए. प्लेटफॉर्म्स को विज्ञापनों या ऐप पर व्यस्तता बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चों की आदतों और व्यवहार का विस्तृत प्रोफाइल नहीं बनाना चाहिए.

सुरक्षित डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स : बच्चों के खातों में स्वचालित रूप से निजी प्रोफाइल, अंजान वयस्कों द्वारा आने वाले सीधे संदेशों पर रोक, सीमित लोकेशन शेयरिंग, कमेंट और मेंशन पर अधिक नियंत्रण तथा सीमित खोजयोग्यता होनी चाहिए. जहां आवश्यक हो, बच्चों को कम सुरक्षा वाली सेटिंग्स को स्वयं चुनना होगा.

माता-पिता की सहमति : बच्चों के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने वाले प्लेटफॉर्म्स को माता-पिता या अभिभावक की ऐसी सहमति लेनी चाहिए जिसे सत्यापित (verify) किया जा सके, जैसा कि डीपीडीपी (DPDP) ढांचे के तहत आवश्यक है. सहमति लेने की यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और ऐसी होनी चाहिए जिसमें हेरफेर करना मुश्किल हो.

उम्र के आधार पर पहुंच : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एक विश्वसनीय उम्र-सत्यापन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य किया जाए. 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को एक जैसा मानने के बजाय, छोटे बच्चों और किशोरों के लिए अलग-अलग सुरक्षा उपायों पर विचार किया जाए. केवल उम्र का पता लगाने के लिए बच्चों से बहुत ज्यादा पहचान संबंधी जानकारी मांगने से बचा जाए.

सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद देश में बच्चों की ऑनलाइन प्राइवेसी और डिजिटल सुरक्षा के कानूनी ढांचे को लेकर एक विस्तृत विमर्श शुरू हो गया है. इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको को विस्तार से यह समझाने जा रहे हैं कि भारत में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए कौन-से नियम प्रस्तावित किए गए हैं. साथ ही दुनिया के 13 प्रमुख देशों ने बच्चों को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए क्या नीतियां व पाबंदियां अपनाई हैं.

CJI सूर्य कांत ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 (जो सोशल मीडिया कंपनियों/मध्यस्थों को तीसरे पक्ष की सामग्री के लिए कानूनी सुरक्षा देती है) का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस मुद्दे का ठीक से समाधान नहीं किया गया, तो अदालत कड़े निर्देश जारी करने के लिए मजबूर हो सकती है. उन्होंने कहा, "हम इन सभी मध्यस्थों के खिलाफ उस प्रावधान का उपयोग करके निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होंगे."

ऑस्ट्रेलिया सबसे सख्त तरीकों में से एक. 10 दिसंबर 2025 से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, रेडिट, ट्विच और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के अकाउंट बनाने पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाना अनिवार्य है. जिम्मेदारी पूरी तरह कंपनियों पर है और उल्लंघन करने पर भारी नागरिक जुर्माना लगाया जा सकता है. बच्चों या माता-पिता को दंडित नहीं किया जाता.

यूरोपीय संघ (EU): साल 2025 में जारी गाइडलाइंस के तहत नाबालिगों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट अकाउंट, साइबरबुलिंग से सुरक्षा, सुरक्षित रिकमेंडेशन सिस्टम, लत विरोधी डिजाइन और उम्र-सत्यापन की सिफारिश की गई है. EU एक ऐसी प्राइवेसी-सुरक्षित उम्र-सत्यापन प्रणाली विकसित कर रहा है जिससे पहचान उजागर किए बिना उम्र साबित की जा सके.

यूनाइटेड किंगडम (UK): ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत प्लेटफॉर्म्स के लिए प्रभावी उम्र-सत्यापन अनिवार्य है ताकि बच्चों को हानिकारक कंटेंट से बचाया जा सके. संचार नियामक ऑफकॉम इस पर गाइडलाइंस देता है. नियमों के गंभीर उल्लंघन पर 18 मिलियन पाउंड या कंपनी की वैश्विक कमाई का 10% तक जुर्माना लग सकता है. सरकार सोशल मीडिया सेवाओं के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष करने की योजना पर भी काम कर रही है.

संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से देश भर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए कोई एक न्यूनतम उम्र तय करने के बजाय, बच्चों के प्राइवेसी कानूनों और माता-पिता की सहमति पर अधिक भरोसा किया है. फेडरल 'चिल्ड्रन्स ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन' ढांचा विशेष रूप से 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जानकारी की सुरक्षा करता है. नाबालिगों की पहुंच सीमित करने को लेकर वहां संवैधानिक और कानूनी बहसें जारी हैं, जिसके कारण नियम केंद्रीय कानूनों, राज्यों के कानूनों और अदालती चुनौतियों के मिले-जुले रूप में विकसित हुए हैं.

मलेशिया: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट रखने पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करना शुरू कर दिया है. मौजूदा यूजर्स के लिए भी उम्र का सत्यापन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है, माता-पिता पर नहीं.

इंडोनेशिया: इंडोनेशिया ने एक नया नियम लागू करना शुरू कर दिया है, जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने से रोकता है जिन्हें उसने "हाई-रिस्क प्लेटफॉर्म्स" (उच्च जोखिम वाले मंच) कहा है. इनमें टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रोब्लॉक्स (Roblox) शामिल हैं.

चीन: इंटरनेट के उपयोग पर चीन में दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध लागू हैं. यह कई पश्चिमी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करता है, और अधिकारियों ने इस बात की सीमाएं तय कर रखी हैं कि बच्चे उसके खुद के बनाए स्थानीय सोशल मीडिया साइट्स पर कितना समय बिता सकते हैं. बीजिंग ने बच्चों के वीडियो गेम खेलने के समय को हफ्ते में केवल तीन घंटे तक सीमित कर दिया है. वे केवल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को रात 8 बजे से 9 बजे के बीच ही ऐसा कर सकते हैं.

ब्राजील: बच्चों को लत लगाने वाले, हिंसक और अश्लील कंटेंट से बचाने का कानून लागू. यह प्रतिबंध नहीं है, बल्कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने अकाउंट को कानूनी अभिभावक से जोड़ना होगा जो उनके सोशल मीडिया उपयोग की निगरानी कर सकें. यह कानून प्लेटफॉर्म्स को "हेरफेर करने वाले डिजाइन तौर-तरीकों" से भी रोकता है.

फ्रांस: कानून के तहत सोशल मीडिया सेवाओं के लिए 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का रजिस्ट्रेशन तब तक स्वीकार न करना अनिवार्य है, जब तक माता-पिता अनुमति न दें. प्लेटफॉर्म्स के लिए उम्र/माता-पिता की अनुमति का सत्यापन करना और उपयोग-समय पर नियंत्रण प्रदान करना आवश्यक है.

जर्मनी: वर्तमान में कोई सामान्य कानूनी प्रतिबंध नहीं है. जर्मनी बच्चों/युवाओं के मीडिया-संरक्षण नियमों और यूरोपीय संघ (EU) के नियमों पर निर्भर करता है. सरकार उम्र सीमाओं पर चर्चा कर रही है और सितंबर 2026 में उसने कहा कि वह यूरोपीय संघ के दृष्टिकोण का समर्थन करती है और राष्ट्रीय उपायों पर विचार कर रही है.

ग्रीस: कानून की घोषणा की है जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया सेवाओं का उपयोग करने से रोकेगा और प्लेटफॉर्म्स को उम्र का सत्यापन करना होगा. इसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने की योजना है.

स्पेन: 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले कानून की घोषणा की है, जिसमें प्रभावी उम्र-सत्यापन अनिवार्य है. 'डिजिटल-बाल-संरक्षण विधेयक' पहले ही संसद में भेजा जा चुका है.

स्वीडन: उम्र प्रतिबंध का प्रस्ताव है. सरकार द्वारा गठित एक जांच समिति ने प्रस्ताव दिया है कि बच्चों को 15 वर्ष की उम्र का होने वाले साल से पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉग-इन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. यह अभी कानूनी रूप से लागू प्रतिबंध नहीं है.

भारत के पास पहले से ही एक मजबूत कानूनी आधार मौजूद है. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (DPDP एक्ट) के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को "बच्चा" माना गया है, और यह कानून बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा DPDP नियम, 2025 भी अधिसूचित किए जा चुके हैं.

हालांकि वर्तमान में कोई सख्त सरकारी पाबंदी या पुख्ता उम्र-सत्यापन प्रणाली लागू नहीं है, और बच्चे अपनी मर्जी से अकाउंट खोल पा रहे हैं. इसी खालीपन को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब सरकार नए कड़े नियम बनाने की तैयारी कर रही है.

विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए अलग-अलग तरीकों को देखते हुए, बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने का कोई एक एकल मॉडल नहीं है. जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक न्यूनतम-उम्र का रास्ता अपनाया है, वहीं यूरोपीय संघ (EU) प्राइवेसी और जोखिम-आधारित प्लेटफॉर्म नियमों पर जोर देता है. यूके पूरी तरह ऑनलाइन सुरक्षा व उम्र-सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करता है. भारत अपनी बड़ी और विविध आबादी के अनुकूल नियम विकसित करते समय इन सभी दृष्टिकोणों से सीख ले सकता है.

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