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सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर की कड़ी टिप्पणी, 'सीएम ने जांच में दखल देकर लोकतंत्र को खतरे में डाला, यह असाधारण स्थिति'

नई दिल्ली : ईडी की छापेमारी के दौरान प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करता है, तो इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद नहीं कहा जा सकता.

कोर्ट ईडी द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इसमें एजेंसी ने प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि आईपीएसी पर की गई छापेमारी के दौरान सीएम ने बाधा उत्पन्न किया था. राज्य की पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है. आईपीएसी टीएमसी को राजनीतिक सलाह देती थी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है.

कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास में तैनात न्यायिक अधिकारियों के कथित "घेराव" और उन्हें बंधक बनाए रखने की कड़ी निंदा की है. चुनावग्रस्त राज्य की मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को "असाधारण स्थिति" बताते हुए, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से बहस कर रहे वकीलों से कहा कि वे अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय राज्य में चल रही व्यावहारिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकता.

न्यायालय ने टिप्पणी की, "यह एक असाधारण स्थिति है. दूसरी पीठ के समक्ष (एसआईआर मामले में घेरे का जिक्र करते हुए), हमने देखा है कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया है. हम वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते. आप अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन हम राज्य में घटित हो रही व्यावहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते." न्यायालय ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए सूचीबद्ध की है.

प.बंगाल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ईडी द्वारा दायर रिट याचिका की वैधता पर सवाल उठाया है. राज्य के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि यह मामला मूल रूप से राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छापेमारी के दौरान जो भी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, उसे सीएम अपने साथ ले गईं. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ने पूछा, "क्या कोई मंत्री किसी जांच के बीच में आकर लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है और यह तर्क दे सकता है कि यह मूल रूप से राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है ?"