सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी पर की कड़ी टिप्पणी, 'सीएम ने जांच में दखल देकर लोकतंत्र को खतरे में डाला, यह असाधारण स्थिति'
कोर्ट ने कहा कि राज्य में घटित हो रही स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. वह भी एक सीएम द्वारा. पढ़ें पूरी खबर.
Published : April 22, 2026 at 4:51 PM IST
नई दिल्ली : ईडी की छापेमारी के दौरान प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि यह एक असाधारण स्थिति है. कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा की जा रही जांच में हस्तक्षेप करता है, तो इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद नहीं कहा जा सकता.
कोर्ट ईडी द्वारा दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इसमें एजेंसी ने प. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. इसमें कहा गया है कि आईपीएसी पर की गई छापेमारी के दौरान सीएम ने बाधा उत्पन्न किया था. राज्य की पुलिस ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की है. आईपीएसी टीएमसी को राजनीतिक सलाह देती थी. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की बेंच कर रही है.
कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास में तैनात न्यायिक अधिकारियों के कथित "घेराव" और उन्हें बंधक बनाए रखने की कड़ी निंदा की है. चुनावग्रस्त राज्य की मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों को "असाधारण स्थिति" बताते हुए, न्यायमूर्ति पी.के. मिश्रा और एन.वी. अंजारिया की पीठ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से बहस कर रहे वकीलों से कहा कि वे अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय राज्य में चल रही व्यावहारिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकता.
न्यायालय ने टिप्पणी की, "यह एक असाधारण स्थिति है. दूसरी पीठ के समक्ष (एसआईआर मामले में घेरे का जिक्र करते हुए), हमने देखा है कि कई न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाकर रखा गया है. हम वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते. आप अमूर्त कानूनी सिद्धांतों पर बहस कर सकते हैं, लेकिन हम राज्य में घटित हो रही व्यावहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकते." न्यायालय ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए सूचीबद्ध की है.
प.बंगाल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ईडी द्वारा दायर रिट याचिका की वैधता पर सवाल उठाया है. राज्य के अधिकारियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि यह मामला मूल रूप से राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है, इसलिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर करने के बजाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छापेमारी के दौरान जो भी आपत्तिजनक सामग्री मिली थी, उसे सीएम अपने साथ ले गईं. मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ने पूछा, "क्या कोई मंत्री किसी जांच के बीच में आकर लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है और यह तर्क दे सकता है कि यह मूल रूप से राज्य और केंद्र के बीच का विवाद है ?"
उन्होंने कहा कि यह तो सीधे तौर पर एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य है, जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, और यह पूरी व्यवस्था और पूरे लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा है. जबकि आप कह रहे हैं कि अगर यह सब कायम रखा जा सकता है तो इसे अनुच्छेद 32 के तहत नहीं बल्कि केवल अनुच्छेद 132 के तहत ही कायम रखा जा सकता है.
इससे पहले पश्चिम बंगाल डीजीपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंहवी ने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय, एक वैधानिक प्राधिकरण होने के नाते, न्यायालय से निर्देश मांगने के लिए मौलिक अधिकारों का हवाला नहीं दे सकता. उन्होंने कहा कि न तो एजेंसी को और न ही उसके अधिकारियों को, जो अपनी आधिकारिक क्षमता में कार्य कर रहे हैं, जांच करने का कोई मौलिक अधिकार है. उन्होंने तर्क दिया कि प्रवर्तन निदेशालय का कोई अधिकारी, वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, विभाग से अलग किसी स्वतंत्र मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता. उनके अनुसार, ऐसी कार्यवाही में अधिकारी की पहचान उस वैधानिक प्राधिकरण से अविभाज्य है जिसके अंतर्गत वह कार्य करता है.
यह तर्क दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका में उठाए गए प्रस्ताव जैसा मामला पहले कभी नहीं देखा था. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अब हर राज्य अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाएं दायर कर रहा है.पीठ ने पूछा, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है जिसके लिए इसे पांच न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा जाना आवश्यक है?
एक अन्य वकील ने तर्क दिया कि ईडी अपनी शिकायत लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकती थी. पीठ ने मौखिक रूप से यह भी टिप्पणी की कि वह पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और हाल ही में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का हवाला दिया.
पीठ ने पूछा, “क्या आप चाहते हैं कि याचिकाकर्ता धारा 200 के तहत मजिस्ट्रेट के पास जाए?”पीठ ने आगे टिप्पणी की कि वह राज्य की मौजूदा व्यावहारिक स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकती. हमें टिप्पणी करने के लिए विवश न करें. यह राम बनाम श्याम का मुकदमा नहीं है. यह एक असाधारण स्थिति है जहां परिस्थितियाँ पूरी तरह से भिन्न हैं. न्यायालय को सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना होगा.
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