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सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी विवादों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सिद्धांत तय किए, जानें अदालत ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2026 को कस्टडी में बच्चों के मनोवैज्ञानिक या मनोरोग मूल्यांकन, मुलाकात का अधिकार और पेरेंटल एक्सेस (माता-पिता की पहुंच) विवादों से निपटने वाली अदालतों के लिए कुछ बड़े सिद्धांत तय किए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की जिंदगी में 'कम से कम दखल' देने संबंधी नियम होना चाहिए और अदालतों को दोबारा ट्रॉमा के खतरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए.

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने ये बातें एक ऐसे मामले में कहीं, जिसमें कस्टडी का झगड़ा था और बच्चा कथित तौर पर यौन शोषण का शिकार भी है. कोर्ट ने साफ किया कि उसकी बातें हर मामले में मशीनी तौर पर लागू करने के लिए पूरी या सख्त गाइडलाइन नहीं हैं. इसके बजाय, उनका मकसद बच्चों की मनोवैज्ञानिक भलाई से जुड़े ऐसे ही झगड़ों से निपटने वाले कोर्ट की मदद करना है.

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कस्टडी के झगड़ों में बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तभी किया जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, बच्चे की जिंदगी में कम से कम दखल हो और उनकी भलाई, इज्जत और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. कोर्ट को बार-बार या ओवरलैपिंग असेसमेंट से बचना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि मूल्यांकन स्वतंत्र, तटस्थ विशेषज्ञ करें.

यह फैसला भारत में कस्टडी के झगड़ों के लिए, खासकर पॉक्सो एक्ट के तहत, बच्चों पर फोकस करने वाली मिसाल कायम करता है. यह पक्का करता है कि कोर्ट माता-पिता के अधिकारों और बच्चे की मनौवैज्ञानिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए, जिससे मूल्यांकन एक रूटीन कदम के बजाय आखिरी रास्ता बन जाए.

सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए खास सिद्धांत

बच्चे की भलाई सबसे जरूरी है: कस्टडी से जुड़े सभी फैसलों में भावनात्मक सुरक्षा, इज्जत और मनौवैज्ञानिक सेहत को गाइड करना चाहिए.

कोई रूटीन इवैल्यूएशन नहीं: कोर्ट सिर्फ इसलिए मनौवैज्ञानिक या मनोरोग परीक्षण का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि कस्टडी या विजिटेशन (मुलाकात) को लेकर कोई झगड़ा है.

खास वजहें जरूरी: जजों को यह रिकॉर्ड करना होगा कि इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है, और कम दखल देने वाले विकल्प क्यों काफी नहीं होंगे.

कम से कम दखल और एक्सपोजर: कोर्ट को बच्चों को दोबारा ट्रॉमा से बचाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जिनमें कथित यौन शोषण शामिल हो.

एक एक्सपर्ट को प्राथमिकता: इवैल्यूएशन आमतौर पर एक स्वतंत्र, कोर्ट द्वारा नियुक्त बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए.

सिर्फ बहुत कम मामलों में पैनल: कई एक्सपर्ट तभी नियुक्त किए जाने चाहिए जब बहुत जरूरी हो, और इसके लिए लिखित वजह बताई जाए.