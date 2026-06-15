सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी विवादों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सिद्धांत तय किए, जानें अदालत ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी विवादों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए सिद्धांत तय किए हैं.
Published : June 15, 2026 at 2:57 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने 11 जून 2026 को कस्टडी में बच्चों के मनोवैज्ञानिक या मनोरोग मूल्यांकन, मुलाकात का अधिकार और पेरेंटल एक्सेस (माता-पिता की पहुंच) विवादों से निपटने वाली अदालतों के लिए कुछ बड़े सिद्धांत तय किए. कोर्ट ने कहा कि बच्चे की जिंदगी में 'कम से कम दखल' देने संबंधी नियम होना चाहिए और अदालतों को दोबारा ट्रॉमा के खतरे के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने ये बातें एक ऐसे मामले में कहीं, जिसमें कस्टडी का झगड़ा था और बच्चा कथित तौर पर यौन शोषण का शिकार भी है. कोर्ट ने साफ किया कि उसकी बातें हर मामले में मशीनी तौर पर लागू करने के लिए पूरी या सख्त गाइडलाइन नहीं हैं. इसके बजाय, उनका मकसद बच्चों की मनोवैज्ञानिक भलाई से जुड़े ऐसे ही झगड़ों से निपटने वाले कोर्ट की मदद करना है.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कस्टडी के झगड़ों में बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन तभी किया जाना चाहिए जब बहुत जरूरी हो, बच्चे की जिंदगी में कम से कम दखल हो और उनकी भलाई, इज्जत और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए. कोर्ट को बार-बार या ओवरलैपिंग असेसमेंट से बचना चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि मूल्यांकन स्वतंत्र, तटस्थ विशेषज्ञ करें.
यह फैसला भारत में कस्टडी के झगड़ों के लिए, खासकर पॉक्सो एक्ट के तहत, बच्चों पर फोकस करने वाली मिसाल कायम करता है. यह पक्का करता है कि कोर्ट माता-पिता के अधिकारों और बच्चे की मनौवैज्ञानिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए, जिससे मूल्यांकन एक रूटीन कदम के बजाय आखिरी रास्ता बन जाए.
सुप्रीम कोर्ट के तय किए गए खास सिद्धांत
बच्चे की भलाई सबसे जरूरी है: कस्टडी से जुड़े सभी फैसलों में भावनात्मक सुरक्षा, इज्जत और मनौवैज्ञानिक सेहत को गाइड करना चाहिए.
कोई रूटीन इवैल्यूएशन नहीं: कोर्ट सिर्फ इसलिए मनौवैज्ञानिक या मनोरोग परीक्षण का आदेश नहीं दे सकते क्योंकि कस्टडी या विजिटेशन (मुलाकात) को लेकर कोई झगड़ा है.
खास वजहें जरूरी: जजों को यह रिकॉर्ड करना होगा कि इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है, और कम दखल देने वाले विकल्प क्यों काफी नहीं होंगे.
कम से कम दखल और एक्सपोजर: कोर्ट को बच्चों को दोबारा ट्रॉमा से बचाना चाहिए, खासकर उन मामलों में जिनमें कथित यौन शोषण शामिल हो.
एक एक्सपर्ट को प्राथमिकता: इवैल्यूएशन आमतौर पर एक स्वतंत्र, कोर्ट द्वारा नियुक्त बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक द्वारा किया जाना चाहिए.
सिर्फ बहुत कम मामलों में पैनल: कई एक्सपर्ट तभी नियुक्त किए जाने चाहिए जब बहुत जरूरी हो, और इसके लिए लिखित वजह बताई जाए.
एक्सपर्ट्स की आजादी: इवैल्यूएटर न्यूट्रल होने चाहिए, और प्रोफेशनल जुड़ाव के अलावा माता-पिता में से किसी से भी पहले कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए.
बच्चों पर केंद्रित प्रक्रिया: मूल्यांकन किसी एक माता-पिता के मामले को समर्थन देने के लिए विरोधात्मक या सबूत इकट्ठा करने वाला काम नहीं होना चाहिए.
पारिवारिक न्यायालयों के लिए दिशानिर्देश
|सिद्धांत
|न्यायालय का निर्देश
|कल्याण पहले
|बच्चे की इज्जत, भावनात्मक सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को प्राथिमिकता दी जानी चाहिए.
|मूल्यांकन आवश्यकता
|साफ, दर्ज कारणों के साथ सही ठहराया जाना चाहिए.
|विशेषज्ञ चयन
|एक सिंगल, स्वतंत्र बाल मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक को प्राथमिकता दें.
|पुनरावृत्ति से बचें
|जब तक जरूरी न हो, कोई ओवरलैपिंग या मल्टी-लेयर्ड इवैल्यूएशन नहीं.
|अभिभावक-प्रथम दृष्टिकोण
|कोर्ट को बच्चे के मूल्यांकन पर विचार करने से पहले माता-पिता की मनोवैज्ञानिक स्थिति का आकलन करना चाहिए.
मूल्यांकन के दोष
दोबारा आघात: बच्चों को बार-बार दर्दनाक अनुभवों को बताने के लिए मजबूर करने से लंबे समय तक चलने वाला नुकसान हो सकता है.
द्वितीयक उत्पीड़न: बच्चों को सबूत के तौर पर देखना उनकी मनोवैज्ञानिक ईमानदारी को कमजोर करता है.
गलत यादें बनाना: अदालतों को ऐसे प्रभावों से बचना चाहिए जो बच्चे की यादों को बिगाड़ सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति और भावनात्मक कल्याण से जुड़े मामलों में एक लचीले, बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है. यह फैसला भारत में बाल-केंद्रित मिसाल है क्योंकि यह हिरासत के विवादों का ध्यान माता-पिता की प्रतिद्वंद्विता से हटाकर बच्चे की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा की ओर ले जाता है. इन सिद्धांतों को पॉक्सो अधिनियम से जोड़कर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को कस्टडी की लड़ाई में सिर्फ गवाह या सबूत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए जिनकी गरिमा और भावनात्मक भलाई सबसे जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर
अब पूरे भारत में फैमिली कोर्ट को मनोवैज्ञानिक परीक्षण के गलत इस्तेमाल को कानूनी रणनीति के तौर पर रोकने वाले हर इवैल्यूएशन ऑर्डर को सही ठहराना होगा.
गलत इस्तेमाल के आरोपों वाले मामलों में, कोर्ट बच्चे को सेकेंडरी ट्रॉमा से बचाने की तरफ झुकेंगे और कस्टडी की कार्रवाई को POCSO के सुरक्षात्मक ढांचा के साथ जोड़ेंगे. यह मिसाल विजिटेशन राइट्स (मिलने का अधिकार) पर असर डाल सकती है, जहां कोर्ट बच्चे को भावनात्मक नुकसान होने का खतरा होने पर पहुंच पर रोक लगा सकते हैं.
ये भी पढ़ें: ट्रांसजेंडर संशोधन अधिनियम 2026: सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट की कार्यवाही पर लगाई रोक