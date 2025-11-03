ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका खारिज की

पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें याचिकाकर्ताओं को राहत के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने कहा गया था.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 3, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.

यह मामला न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से संपर्क करने को कहा गया था.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक निर्देश देने की मांग की गई थी.

याचिका में पूनावाला फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों को लागू करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर जोर दिया गया था.

इस वर्ष जुलाई में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की मांग की गई थी.

हाई कोर्ट ने मुस्लिम संगठन की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि प्रत्येक घटना एक अलग घटना है और जनहित याचिका में इसकी निगरानी नहीं की जा सकती. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रभावित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष जाने की स्वतंत्रता है.

ये भी पढ़ें- आवारा कुत्तों पर फैसला शुक्रवार को, बच्चों में रेबीज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

TAGGED:

JAMIAT ULAMA I HIND
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
TEHSEEN POONAWALLA CASE
जमीयत उलेमा ए हिंद
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है: पीएम मोदी

JEE MAIN 2026: परीक्षा से NTA ने गायब किया गया वर्चुअल कैलकुलेटर, एक ही दिन में बदला इनफॉर्मेशन बुलेटिन

शेफाली वर्मा के घर दिवाली जैसा माहौल, बम-पटाखे फोड़कर मनाया जीत का जश्न, माता-पिता ने BCCI का जताया आभार

मामूली गिरावट के साथ खुला शेयर बाजार, रुपया भी कमजोर दिखा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.