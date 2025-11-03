सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने की जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका खारिज की
पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें याचिकाकर्ताओं को राहत के लिए राज्य सरकार से संपर्क करने कहा गया था.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2025 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को मॉब लिंचिंग के पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
यह मामला न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को राज्य सरकार से संपर्क करने को कहा गया था.
जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य द्वारा दायर याचिका में तहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में व्यापक निर्देश देने की मांग की गई थी.
याचिका में पूनावाला फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों को लागू करने में राज्य सरकार की कथित विफलता पर जोर दिया गया था.
इस वर्ष जुलाई में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था, जिसमें तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) में मॉब लिंचिंग और भीड़ हिंसा की घटनाओं को रोकने और उनका समाधान करने के लिए निर्धारित सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की मांग की गई थी.
हाई कोर्ट ने मुस्लिम संगठन की याचिका का निपटारा करते हुए कहा था कि प्रत्येक घटना एक अलग घटना है और जनहित याचिका में इसकी निगरानी नहीं की जा सकती. हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रभावित पक्षों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित सरकारी प्राधिकरण के समक्ष जाने की स्वतंत्रता है.
