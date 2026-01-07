पुणे पोर्श कार दुर्घटना : दो आरोपियों की जमानत याचिका पर SC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया
पोर्श कार हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट केस में दो आरोपियों की जमानत की मांग वाली याचिकाओं पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा. इस एक्सीडेंट में मई 2024 में दो लोगों की मौत हो गई थी.
यह मामला जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुईयां की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने आदित्य अविनाश सूद (52) और आशीष सतीश मित्तल (37) द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया.
पिछले साल 16 दिसंबर को हाई कोर्ट ने इस मामले में सूद और मित्तल समेत आठ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सूद और मित्तल को पिछले साल 19 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उनके ब्लड सैंपल का इस्तेमाल उन दो नाबालिगों के संबंध में टेस्ट के लिए किया गया था जो एक्सीडेंट के समय 17 साल के मुख्य आरोपी के साथ कार में थे.
मई 2024 में, पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्शे कार, जिसे कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था, ने दो आईटी प्रोफेशनल्स को टक्कर मार दी थी.
किशोर न्याय बोर्ड (JJB) ने नाबालिग आरोपी को आसान शर्तों पर जमानत दे दी थी, जिससे पूरे देश में गुस्सा फैल गया था. जमानत की शर्तों में सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखना शामिल था.
आरोपी नाबालिग को जमानत मिलने पर गुस्सा भड़क गया था, इसलिए पुणे पुलिस ने जेजेबी से अपने फैसले पर रिव्यू करने के लिए कहा. फिर बोर्ड ने ऑर्डर में बदलाव किया और नाबालिग को संप्रेक्षण गृह भेज दिया. जून में, हाई कोर्ट ने नाबालिग को रिहा करने का ऑर्डर दिया.
ब्लड सैंपल स्वैपिंग केस में कुल 10 आरोपियों को जेल भेजा गया - उनके माता-पिता विशाल अग्रवाल और शिवानी अग्रवाल, दो डॉक्टर - अजय टावरे और श्रीहरि हलनोर, ससून हॉस्पिटल के स्टाफ अतुल घाटकांबले, दो बिचौलिए और तीन अन्य - आदित्य अविनाश सूद, आशीष मित्तल और अरुण कुमार सिंह.
