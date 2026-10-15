सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के व्यवहार से नाराजगी जताई, कहा- न्यायपालिका को कोई डरा नहीं सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) से उसके व्यवहार के बारे में पूछना चाहेंगे.
Published : October 15, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं की उस याचिका पर चुनाव आयोग और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने और SIR में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का जिक्र किया.
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य को SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनके मार्च के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस भी जारी किया, और कहा कि कोई भी न्यायपालिका को डरा नहीं सकता.
पीठ ने कहा, "न्यायपालिका को कोई डरा नहीं सकता. हम जमीनी हकीकत से दूर नहीं हैं."
विपक्षी नेताओं की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी किया. पीठ ने कहा, "हम नोटिस जारी कर रहे हैं... लंबित केस के साथ जोड़ रहे हैं. लेकिन हम एक याचिकाकर्ता से उसके व्यवहार के बारे में पूछना चाहेंगे."
सुप्रीम कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की चुनाव आयोग से जुड़ी अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए.
सुप्रीम कोर्ट जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की जांच करने के लिए भी सहमत हो गया.
गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं ने सोमवार को SIR से जुड़ी याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था.
SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं.
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