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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के व्यवहार से नाराजगी जताई, कहा- न्यायपालिका को कोई डरा नहीं सकता

राहुल गांधी ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं की उस याचिका पर चुनाव आयोग और अन्य से जवाब मांगा, जिसमें बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने और SIR में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने SIR में कथित गड़बड़ियों को लेकर कांग्रेस नेता के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का जिक्र किया.