SC ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर जारी किया नोटिस, आवास पर कैश मिलने का मामला
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से जवाब मांगा.
By IANS
Published : December 16, 2025 at 3:41 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स को चुनौती दी गई है. जस्टिस वर्मा तब से विवादों में हैं, जब 14 मार्च को उनके ऑफिशियल घर के एक आउटहाउस में जले हुए कैश मिले थे. यह घर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते समय अलॉट किया गया था.
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, न्यायमूर्ति वर्मा ने इस साल की शुरुआत में अपने आधिकारिक आवास पर जली हुई मुद्रा की खोज से उत्पन्न आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा घोषित तीन सदस्यीय वैधानिक जांच समिति के गठन पर सवाल उठाया है.
12 अगस्त को, लोकसभा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पढ़ा था, जो उन्हें संभावित रूप से पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत कार्यवाही की शुरुआत थी. अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्हें यह प्रस्ताव 31 जुलाई को मिला था, जिसे वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का समर्थन प्राप्त था और 146 लोकसभा सदस्यों तथा 63 राज्यसभा सदस्यों ने इसका समर्थन किया था.
उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव में "नियमों के अनुसार सार" पाया और इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया. बिरला ने आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य को मिलाकर एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की. "समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, और तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा," उन्होंने कहा.
न्यायमूर्ति वर्मा मार्च से ही विवादों के केंद्र में रहे हैं, जब राष्ट्रीय राजधानी में उनके सरकारी आवास के एक बाहरी कमरे में आग लगने की घटना के दौरान जली हुई नकदी के बंडल मिले थे, उस समय वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे. हालांकि आग लगने के समय वह वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन बाद में एक तीन-सदस्यीय आंतरिक न्यायिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि नकदी के ढेर पर उनका "गुप्त या सक्रिय नियंत्रण" था.
जांच रिपोर्ट के आधार पर, तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश की. इस साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक जांच को चुनौती देने वाली न्यायमूर्ति वर्मा की रिट याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि निर्धारित आंतरिक प्रक्रिया "निष्पक्ष और न्यायपूर्ण" है और यह न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता नहीं करती है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है.
