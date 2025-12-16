ETV Bharat / bharat

SC ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर जारी किया नोटिस, आवास पर कैश मिलने का मामला

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ शुरू की गई इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स को चुनौती दी गई है. जस्टिस वर्मा तब से विवादों में हैं, जब 14 मार्च को उनके ऑफिशियल घर के एक आउटहाउस में जले हुए कैश मिले थे. यह घर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में काम करते समय अलॉट किया गया था.

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों से जवाब मांगा. मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में, न्यायमूर्ति वर्मा ने इस साल की शुरुआत में अपने आधिकारिक आवास पर जली हुई मुद्रा की खोज से उत्पन्न आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा घोषित तीन सदस्यीय वैधानिक जांच समिति के गठन पर सवाल उठाया है.

12 अगस्त को, लोकसभा ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पढ़ा था, जो उन्हें संभावित रूप से पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 124(4), 217 और 218 के तहत कार्यवाही की शुरुआत थी. अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्हें यह प्रस्ताव 31 जुलाई को मिला था, जिसे वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का समर्थन प्राप्त था और 146 लोकसभा सदस्यों तथा 63 राज्यसभा सदस्यों ने इसका समर्थन किया था.

उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रस्ताव में "नियमों के अनुसार सार" पाया और इसे चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया. बिरला ने आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और वरिष्ठ अधिवक्ता बी.वी. आचार्य को मिलाकर एक तीन सदस्यीय समिति के गठन की भी घोषणा की. "समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी, और तब तक प्रस्ताव लंबित रहेगा," उन्होंने कहा.