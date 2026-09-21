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370 रुपए की बिरयानी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने प्रणीत मोरे की FIR को जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने '370 रुपये की बिरयानी' वाली विवादित टिप्पणी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रणीत मोरे ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर (सोमवार) को उनकी याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को गुरुग्राम में एक शो के दौरान कथित तौर पर '370 रुपये की बिरयानी' वाली विवादित टिप्पणी के सिलसिले में उनकी याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रणीत मोरे की अर्जी पर गौर करने के लिए तैयार हो गया है. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. मोरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कॉमेडियन ने राष्ट्रीय महिला आयोग समेत सभी मंचों पर माफी मांग ली है. मोरे के वकील ने कहा, "मैंने सभी मंचों पर माफी मांगी है. मैं सिर्फ शो का प्रस्तोता (होस्ट) था. मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि गुड़गांव वाली प्राथमिकी को मुंबई वाली प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया जाए. मैं मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं..."