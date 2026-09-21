370 रुपए की बिरयानी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने प्रणीत मोरे की FIR को जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन प्रणीत मोरे की प्राथमिकियों को जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
By Sumit Saxena
Published : September 21, 2026 at 4:05 PM IST
नई दिल्ली: स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने '370 रुपये की बिरयानी' वाली विवादित टिप्पणी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. प्रणीत मोरे ने अपने खिलाफ महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर (सोमवार) को उनकी याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 सितंबर) को गुरुग्राम में एक शो के दौरान कथित तौर पर '370 रुपये की बिरयानी' वाली विवादित टिप्पणी के सिलसिले में उनकी याचिका पर केंद्र, महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है.
मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रणीत मोरे की अर्जी पर गौर करने के लिए तैयार हो गया है. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. मोरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कॉमेडियन ने राष्ट्रीय महिला आयोग समेत सभी मंचों पर माफी मांग ली है.
मोरे के वकील ने कहा, "मैंने सभी मंचों पर माफी मांगी है. मैं सिर्फ शो का प्रस्तोता (होस्ट) था. मैं स्थिति की गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि गुड़गांव वाली प्राथमिकी को मुंबई वाली प्राथमिकी के साथ जोड़ दिया जाए. मैं मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हूं..."
उन्होंने कहा, "प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही जैसे ही मुझे स्थिति की गंभीरता का पता चला मैंने वीडियो डिलीट कर दिया. उस समय मैं यात्रा कर रहा था और मेरी पीआर टीम ने वीडियो जारी करने से पहले मेरी मंजूरी नहीं ली थी." दलीलें सुनने के बाद बेंच ने मोरे की अर्जी पर नोटिस जारी किया.
गुरुग्राम की एक कंपनी ने अपने कर्मचारी वेब डेवलपर को इसलिए नौकरी से निकाल दिया था क्योंकि उसने मोरे के शो के दौरान '370 रुपये की बिरयानी' वाली विवादित टिप्पणी की थी और इसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई थी.
यह विवाद तब शुरू हुआ जब वेब डेवलपर ने शो के दौरान एक 'डेट' का किस्सा सुना और बताया कि इसमें उन्होंने चिकन बिरयानी की एक प्लेट पर 370 रुपये खर्च किए थे. जब महिला ने उससे घर छोड़ने के लिए कहा तो उसने बिरयानी पर खर्च किए गए पैसों का जिक्र किया. उसके बाद वेब डेवलपर ने द अपने साथ ‘डेट’ पर गई महिला का जिक्र करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस पर मोरे को हंसते हुए देखा गया था.
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