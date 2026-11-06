CJI सूर्य कांत के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट; केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस
कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी न्याय में बाधा डालने की ढाल नहीं बन सकती. पढ़ें पूरी अदालती कार्यवाही.
By Sumit Saxena
Published : November 6, 2026 at 7:53 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को निशाना बनाकर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की केरल इकाई के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. अदालत ने टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, अदालत के अधिकार और गरिमा को कम करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.
इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने तर्क दिया कि यह सामग्री पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी और इसे अब हटा दिया गया है. उन्होंने पीठ को सूचित किया कि इस पर बिना शर्त माफी भी मांगी जा चुकी है. इस पर न्यायमूर्ति कुमार ने टिप्पणी की कि अदालत इस बात की जांच करेगी कि "यह माफी सिर्फ कलम से निकली है या दिल से".
सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी करने के संबंध में वकील ने दलील दी कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी, शायद लगभग 50 लोग. इस पर पीठ ने कहा, "पदाधिकारी: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव... सुप्रीम कोर्ट के लिए 40 या 50 कोई बड़ी संख्या नहीं है. फिलहाल हम उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देते हैं. यदि आवश्यक हुआ, तो हम उन्हें शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए समन भेजेंगे, वर्चुअल पेशी के लिए भी नहीं."
वकील ने इस बात पर जोर दिया कि पोस्ट को उसी दिन हटा दिया गया था और एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस पोस्ट को लगभग 1 करोड़ लोगों ने देखा था. केपीसीसी के वकील ने कहा कि बस एक ही बात है कि सभी पदाधिकारियों को अलग-अलग हलफनामा दायर करना होगा. इस पर पीठ ने टिप्पणी की, "एक बार जब नुकसान हो जाता है... तो कल को यह हर पेशे, हर संस्था के साथ हो सकता है. हम संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं."
पीठ ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति या राजनीतिक संगठन इससे ऊपर नहीं है. पीठ ने यह भी कहा कि फैसलों की आलोचना हमेशा की जा सकती है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी न्याय प्रशासन में बाधा डालने या डराने-धमकाने की ढाल नहीं बन सकती. पीठ ने साफ कर दिया कि अदालत के अधिकार और गरिमा को किसी राजनीतिक समर्थन की जरूरत नहीं है; यह कानून के शासन पर टिकी है.
अदालत ने टिप्पणी की, "जहां न्याय का प्रशासन स्थापित है, वहां कानून अपना काम करेगा." पीठ ने टिप्पणी की कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कोई राजनीतिक सुविधा का मामला नहीं है. अदालत ने आगे कहा कि न्यायिक संयम को कभी भी संस्थागत कमजोरी समझने की भूल नहीं की जानी चाहिए.
पीठ ने कहा कि वह इस मामले में यह जांचने के लिए एक न्यायमित्र (अमिकस क्यूरी) की नियुक्ति करेगी कि इसमें आपराधिक अवमानना लागू होती है या दीवानी अवमानना. इसके साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से भी सहायता मांगी है. अदालत द्वारा इस मामले पर 15 दिसंबर को अगली सुनवाई किए जाने की संभावना है.
मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कांग्रेस की केरल इकाई के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया एक पोस्ट 12 अक्टूबर को वायरल हो गया था, जिसकी सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना हुई थी. जिसके बाद इसे डिलीट कर दिया गया. पार्टी ने बाद में कहा कि उसने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को हटा दिया है. अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा 13 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश को संबोधित एक शिकायत को 30 अक्टूबर को रिट याचिका के रूप में दर्ज किया गया था.
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