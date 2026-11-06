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CJI सूर्य कांत के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट; केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत. (File) ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को निशाना बनाकर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस की केरल इकाई के सभी पदाधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी किया है. अदालत ने टिप्पणी की कि कोई व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो, अदालत के अधिकार और गरिमा को कम करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए.

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने तर्क दिया कि यह सामग्री पदाधिकारियों की मंजूरी के बिना अपलोड की गई थी और इसे अब हटा दिया गया है. उन्होंने पीठ को सूचित किया कि इस पर बिना शर्त माफी भी मांगी जा चुकी है. इस पर न्यायमूर्ति कुमार ने टिप्पणी की कि अदालत इस बात की जांच करेगी कि "यह माफी सिर्फ कलम से निकली है या दिल से".