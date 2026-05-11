ETV Bharat / bharat

'लोकतंत्र को हाईजैक नहीं होने दे सकते': 3 साल बाद पलटे गए चुनावी नतीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सभी पक्षों को सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार, चुनाव आयोग और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : May 11, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक की श्रृंगेरी विधानसभा सीट पर जारी सियासी घमासान के बीच बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में 'यथास्थिति' (Status Quo) बनाए रखने का आदेश दिया है. पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "लोकतंत्र को इस तरह हाईजैक नहीं किया जा सकता." अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई के लिए तय की है.

यह विवाद 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जहां कांग्रेस के राजे गौड़ा ने बीजेपी के जीवराज को मात्र 201 वोटों के मामूली अंतर से हराया था. 6 अप्रैल को कर्नाटक हाईकोर्ट ने जीवराज द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की दोबारा जांच और गिनती का निर्देश दिया था. हाल ही में हुई दोबारा गिनती, ने चुनावी नतीजों को पूरी तरह बदल दिया.

दोबारा हुई गिनती में जीवराज के पोस्टल बैलेट 692 से घटकर 690 हो गए, लेकिन राजे गौड़ा के वोटों में भारी गिरावट आई और वे 569 से घटकर मात्र 314 रह गए. इस तरह उनके कुल पक्ष में 255 वोटों की कमी आई. इसके बाद, चुनाव अधिकारी ने 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' की धारा 66 के तहत जीवराज को विजेता घोषित कर दिया. इस फैसले के कारण कांग्रेस के मौजूदा विधायक को लगभग तीन साल बाद विधायकी गंवानी पड़ी.

आज यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ के सामने सुनवाई के लिए आया. राजे गौड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और देवदत्त कामत पेश हुए, जबकि भाजपा नेता का पक्ष वरिष्ठ वकील वी. गिरी ने रखा.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राजे गौड़ा के वकीलों ने हाईकोर्ट के आदेश की वैधता पर सवाल उठाए. वहीं जीवराज की ओर से पेश वकील वी. गिरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल (जीवराज) को विधानसभा अध्यक्ष पहले ही विधायक पद की शपथ दिला चुके हैं.

पीठ ने टिप्पणी की, "अगर चुनाव अधिकारी ने उन पोस्टल बैलेट को अवैध घोषित कर दिया है जिन्हें पहले वैध माना गया था, तो उन्होंने आदेश की सीमा लांघ दी है." कपिल सिब्बल ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि अधिकारी ने वास्तव में ऐसा ही किया है.

अदालत ने पूछा, "पहले 532 और 689 पोस्टल बैलेट वैध थे. क्या उन्होंने इनमें से किसी को अवैध घोषित किया है?" इस पर गिरी ने कहा कि कोर्ट ने दोबारा गिनती का निर्देश दिया था, इसलिए सभी डाक मतपत्रों की फिर से गिनती की गई. पीठ ने कहा कि वैध वोटों के पुन: सत्यापन (re-verifying) का तो सवाल ही नहीं उठता. गिरी ने तर्क दिया कि यह केवल दोबारा जांचने की बात नहीं है, अधिकारी को हर मतपत्र को देखना और गिनना था.

पीठ ने गौर किया कि चुनाव अधिकारी ने न केवल 279 खारिज किए गए डाक मतपत्रों (postal ballots) की दोबारा जांच की, बल्कि 1530 मतपत्रों की फिर से गिनती भी की. इस पर वकील गिरी ने कहा कि पूरे डाक मतपत्रों की दोबारा गिनती की गई थी, जिसमें उम्मीदवार और उनके एजेंट भी शामिल थे.

जस्टिस कुमार ने कहा कि उन 1251 डाक मतपत्रों का भी दोबारा सत्यापन किया गया, जिन्हें पहले वैध माना गया था. जस्टिस चंद्रन ने स्पष्ट किया कि दोबारा जांच के दौरान, अधिकारी ने उनमें से 240 मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया. जब गिरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल (जीवराज) शपथ ले चुके हैं, तो जस्टिस कुमार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, "उसे अमान्य करना होगा... चुनाव अधिकारी की इस पूरी कवायद के बाद उठाए गए सभी कदम फिलहाल स्थगित रहेंगे." जस्टिस कुमार ने यह भी जोड़ा कि 'काम पूरा हो चुका है' वाला तर्क गिरी के मुवक्किल की कोई मदद नहीं करेगा.

पीठ ने वकील गिरी से कहा, "यह कोई चुनावी प्रक्रिया नहीं है जिसने आपको वहां पहुंचाया है. चुनाव अधिकारी द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया. पहले से ही वैध माने गए मतपत्रों के पुन: सत्यापन का तो सवाल ही नहीं उठता." अदालत ने आगे पूछा, "2023 का चुनाव था और अब हम 2026 में हैं. उन्हें (राजे गौड़ा) तीन साल बाद हटाया गया है. अब आप कितने महीनों बाद पद से हटे हैं?"

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

DEMOCRACY CANT BE HIJACKED
POSTAL BALLOT RECOUNT CONTROVERSY
कर्नाटक चुनाव परिणाम विवाद
KARNATAKA ELECTION RESULT DISPUTE
SUPREME COURT ON KARNATAKA ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.