यह शहरी लोगों का डर, पेयजल पर महात्मा गांधी से सीख लें: सुप्रीम कोर्ट

पैकेज्ड पीने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर भारत विकसित देशों में अपनाए जाने वाले बेंचमार्क को नहीं अपना सकता.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 5:57 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बोतलबंद पीने के पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए भारत के मानक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, और इस मुद्दे को "अमीर और शहरी लोगों का डर" बताया. महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए, पीठ ने याचिकाकर्ता से देश के उन हिस्सों को देखने का आग्रह किया जहां लोग अभी भी पीने के पानी के लिए संघर्ष करते हैं और उन्हें हर दिन सिर्फ एक तय मात्रा में पानी मिलता है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, "उन्हें (याचिकाकर्ता को) भारत के कुछ हिस्सों में घूमने के लिए कहें. जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे... तो लोगों की हालत समझने के लिए उन्हें देश के अलग-अलग ग्रामीण इलाकों में घूमना पड़ा था. वह एक बड़े वास्तुकार हैं, उनसे कहें कि वे भारत के कुछ हिस्सों में घूमें, जहां लोग अभी भी पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक तय मात्रा में पानी मिलता है. तब आपको समझ आएगा कि भारत क्या है."

याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि यह मामला बोतलबंद पानी से जुड़ा है और यह कोई सुख-सुविधा पाने के लिए मुकदमा नहीं है, बल्कि उनके मुवक्किल द्वारा उठाया गया मुद्दा सीधे लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालता है.

सीजेआई ने कहा, "अगर याचिकाकर्ता ने उन गांवों के बारे में पता लगाने के लिए कुछ मेहनत की होती, जहां अभी तक पीने का पानी नहीं पहुंचा है, तो हमें अच्छा लगता."

पीठ ने कोर्ट के सामने उठाए गए मुद्दे को 'अमीर और शहरीकरण का डर…' बताया. पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि यह याचिका देश की जमीनी हकीकत से कटी हुई लगती है और याचिकाकर्ता का विदेशी मानक और गाइडलाइंस पर भरोसा करना उन्हें सही नहीं लगा.

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा, "जिस स्थिति का हम सामना कर रहे हैं, क्या आपको (याचिकाकर्ता को) लगता है कि हम अमेरिकी गाइडलाइंस आदि लागू कर सकते हैं? जमीनी हकीकत को समझें. आप ऑस्ट्रेलियाई और सऊदी अरब की गाइडलाइंस का हवाला दे रहे हैं. यह सब बस हवा में बातें करना है." पीठ ने आगे कहा कि इस स्तर पर देश विकसित देशों में अपनाए जाने वाले बेंचमार्क को नहीं अपना सकता.

पीठ ने कहा, "अगर याचिकाकर्ता उन गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए जोर देते, जहां पानी नहीं है, तो हम समझ सकते हैं. लेकिन पानी की बोतलों आदि पर क्या लिखा होना चाहिए, यह तो सिर्फ लग्जरी (मुकदमेबाजी) है."

दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता को सरकारी अधिकारियों को एक प्रस्तुतीकरण देने की छूट दी.

याचिका में पैकेज्ड पीने के पानी और प्लास्टिक की बोतलों में एंटीमनी (antimony) और DEHP (Di(2-ethylhexyl) phthalate) के स्वीकार्य स्तरों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) द्वारा तय किए गए मानकों पर सवाल उठाया गया था.

याचिका में FSSAI और BIS के उन अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, जिनमें पीने के पानी और प्लास्टिक पैकेजिंग में एंटीमनी और DEHP की स्वीकार्य सीमाएं तय की गई थीं. याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये मानक "संविधान के अनुच्छेद 14 की शक्तियों से परे" हैं और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के खिलाफ हैं.

याचिका में तर्क दिया गया कि भारतीय मानक "विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य देशों द्वारा तय सुरक्षित मात्रा की तुलना में पीने के पानी में एंटीमनी और DEHP की ज्यादा मात्रा की अनुमति देते हैं". याचिका में आगे आरोप लगाया गया कि FSSAI 2006 के FSSAI एक्ट की धारा 18 के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा, जिसमें यह जरूरी है कि नियम बनाते समय अंतरराष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखा जाए.

