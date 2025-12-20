ETV Bharat / bharat

राजस्थान के 10 डेंटल कॉलेजों पर 10-10 करोड़ का जुर्माना, शून्य और नेगेटिव अंक वालों को भी दे दिया था एडमिशन

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 10 प्राइवेट डेंटल कॉलेजों पर एडमिशन में अनियमितताओं के लिए प्रत्येक पर 10-10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने 18 दिसंबर, 2025 को दिए गए अपने फैसले में कहा कि जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चौंकाने वाले और गंभीर हैं, जिन्हें किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जा सकता.

शीर्ष अदालत ने कहा, "कॉलेजों ने 10+5 परसेंटाइल से परे छात्रों को प्रवेश देकर 2007 के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन किया और घोर अवैधता की, जो कड़ी सजा के पात्र हैं. इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने भी बिना किसी कानूनी अधिकार के छूट प्रदान की और केंद्र सरकार व डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (DCI) के फैसलों के बारे में कॉलेजों को समय पर सूचित करने में विफल रही."

पीठ ने निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 के बीडीएस (BDS) प्रवेशों में कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न करने के लिए सभी संबंधित कॉलेज 10-10 करोड़ रुपये और राजस्थान सरकार 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करें. यह राशि फैसले की घोषणा की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर 'राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण' (RSLSA) में जमा की जानी चाहिए.

अदालत ने प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं पाईं, जहां राजस्थान सरकार ने बिना किसी अधिकार के बीडीएस छात्रों के लिए आवश्यक न्यूनतम नीट (NEET) पर्सेंटाइल में पहले 10 प्रतिशत और फिर 5 प्रतिशत की कटौती कर दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "यह कदम स्पष्ट रूप से अवैध था और इसके आधार पर दिए गए प्रवेश वैध नहीं माने जा सकते. अधिक से अधिक राजस्थान सरकार केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती थी या डीसीआई (DCI) को सिफारिश भेज सकती थी, लेकिन राज्य सरकार ने नियमों को अपने हाथ में लेकर कटौती की, जिसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता."

न्यूनतम पात्रता मानदंडों में इस कटौती ने ऐसे छात्रों के लिए डेंटल कॉलेजों में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया, जो DCI (डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे. इसके अलावा, संबंधित कॉलेजों ने इस '10+5 प्रतिशत' की छूट की सीमा से भी बाहर जाकर छात्रों का दाखिला लिया.