'खर्चों को लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन 'क्रूरता' नहीं': सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा जिंदगी में होने वाली रोजमर्रा की अनबन-जिसमें अक्सर पुरुषों का आर्थिक वर्चस्व शामिल होता है, उसे किसी भी तरह से 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि वैवाहिक मामलों की शिकायतों पर विचार करते समय अदालतों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए.

देश की शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय समाज में घर के पुरुष अक्सर पैसों पर अपना दबदबा बनाने और नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से आपराधिक मुकदमों को निजी दुश्मनी निकालने या आपसी हिसाब बराबर करने का जरिया नहीं बनाया जा सकता. अदालतों को जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखना चाहिए और आरोपों की बारीकी से जांच करनी चाहिए, ताकि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके.

पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "आरोपी-अपीलकर्ता (पति) के खिलाफ क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप खराब नीयत से लगाए गए हैं और ये आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं."

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाली न्यायमूर्ति नागरत्ना ने खर्चों को लेकर होने वाले मनमुटाव को शादी की 'रोजमर्रा की सामान्य अनबन' करार दिया. पीठ ने कहा कि इस तरह के कार्यों को आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि पति द्वारा अपनी पत्नी को सभी खर्चों का 'एक्सेल शीट' बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप, अगर सही भी मान लिया जाए, तो भी वह क्रूरता की परिभाषा के दायरे में नहीं आता.

अदालत ने कहा कि उसकी नजर में ये आरोप केवल वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं. 19 दिसंबर को दिए गए इस फैसले में पीठ ने स्पष्ट किया कि, "आरोपी पति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को पैसे वापस भेजने के कृत्य को इस तरह गलत नहीं समझा जा सकता कि उसके लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाए."