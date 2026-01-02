ETV Bharat / bharat

'खर्चों को लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन 'क्रूरता' नहीं': सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

पीठ ने कहा कि पति का आर्थिक और वित्तीय वर्चस्व, जैसा कि शिकायतकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
author img

By Sumit Saxena

Published : January 2, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा जिंदगी में होने वाली रोजमर्रा की अनबन-जिसमें अक्सर पुरुषों का आर्थिक वर्चस्व शामिल होता है, उसे किसी भी तरह से 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि वैवाहिक मामलों की शिकायतों पर विचार करते समय अदालतों को अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए.

देश की शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय समाज में घर के पुरुष अक्सर पैसों पर अपना दबदबा बनाने और नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से आपराधिक मुकदमों को निजी दुश्मनी निकालने या आपसी हिसाब बराबर करने का जरिया नहीं बनाया जा सकता. अदालतों को जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखना चाहिए और आरोपों की बारीकी से जांच करनी चाहिए, ताकि कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके.

पति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, "आरोपी-अपीलकर्ता (पति) के खिलाफ क्रूरता, मानसिक उत्पीड़न और जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप खराब नीयत से लगाए गए हैं और ये आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के हैं."

पीठ की ओर से फैसला लिखने वाली न्यायमूर्ति नागरत्ना ने खर्चों को लेकर होने वाले मनमुटाव को शादी की 'रोजमर्रा की सामान्य अनबन' करार दिया. पीठ ने कहा कि इस तरह के कार्यों को आईपीसी की धारा 498ए के तहत 'क्रूरता' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. पीठ ने इस बात पर गौर किया कि पति द्वारा अपनी पत्नी को सभी खर्चों का 'एक्सेल शीट' बनाने के लिए मजबूर करने का आरोप, अगर सही भी मान लिया जाए, तो भी वह क्रूरता की परिभाषा के दायरे में नहीं आता.

अदालत ने कहा कि उसकी नजर में ये आरोप केवल वैवाहिक जीवन के उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं. 19 दिसंबर को दिए गए इस फैसले में पीठ ने स्पष्ट किया कि, "आरोपी पति द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को पैसे वापस भेजने के कृत्य को इस तरह गलत नहीं समझा जा सकता कि उसके लिए आपराधिक मुकदमा चलाया जाए."

पीठ ने कहा कि पति का आर्थिक और वित्तीय वर्चस्व, जैसा कि शिकायतकर्ता पत्नी ने आरोप लगाया है, क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता, खासकर तब जब इससे कोई प्रत्यक्ष मानसिक या शारीरिक नुकसान न हुआ हो.

अदालत ने आगे कहा, "इसके अलावा, पत्नी द्वारा लगाए गए अन्य आरोप, जैसे कि गर्भावस्था और प्रसव के बाद पति द्वारा देखभाल में कमी और उसके वजन को लेकर लगातार ताने देना- अगर इन्हें पहली नज़र में सही मान भी लिया जाए, तो यह अधिक से अधिक पति के खराब चरित्र को दर्शाता है, लेकिन यह इतनी बड़ी 'क्रूरता' नहीं है कि उसे कानूनी मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से गुजारा जाए."

शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां एक अलग रह रही पत्नी द्वारा अपने पति के खिलाफ क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करते हुए कीं. पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटने का निर्णय लिया, जिसने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले न्यायिक फैसलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, आरोपी पति के खिलाफ लगाए गए किसी भी अपराध की पुष्टि नहीं होती है.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पति द्वारा दायर उस अपील पर आया, जो उसने हाईकोर्ट के 27 अप्रैल 2023 के आदेश के खिलाफ की थी. हाईकोर्ट ने तब उसके और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया था.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

MARITAL CRUELTY
HUSBAND WIFE DISPUTE
सुप्रीम कोर्ट
वैवाहिक क्रूरता
SUPREME COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.