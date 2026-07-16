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'लोकतंत्र में हर कोई नारेबाजी करता है', सुप्रीम कोर्ट का भगवंत मान के खिलाफ विरोध मार्च से जुड़े मामले पर सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दंगे के केस को रद्द करने के खिलाफ चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. मान ने 2020 में बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला था.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया. बेंच चंडीगढ़ प्रशासन की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने 2020 के एक विरोध से पैदा हुए दंगे के मामले को रद्द कर दिया था.

सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि प्रशासन को अलग-अलग आदेशों को चुनौती देने वाले 3 मामलों पर कुछ तकनीकी आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है. राजू ने बेंच से इस मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें कुछ समय देने का अनुरोध किया. हालांकि, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा कि बेंच याचिका पर सुनवाई करने के लिए इच्छुक नहीं है.

सीजेआई ने राजू से कहा , "लोकतंत्र में हर कोई नारेबाजी करता है. अब जब वह ( सीएम भगवंत मान) किसी जिम्मेदार पद पर हैं...हम समझते हैं कि वह अपनी जिम्मेदारी भी समझेंगे...मुझे लगता है कि अब यह ठीक है."