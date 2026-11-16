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महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इशारा किया कि राज्य न्यायिक अकादमी को महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान करने के लिए अपने-अपने हाई कोर्ट के फैसलों का सर्वे करना चाहिए.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया. एडवोकेट जनरल एसडी संजय ने बिहार सरकार की तरफ से दलीलें रखीं. बेंच ने आगे कहा कि सर्वे के बाद वह हाई कोर्ट को अपने फैसलों से ऐसी बातों को हटाने के लिए खुद से कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है.

बेंच पटना हाई कोर्ट के 9 जुलाई के फैसले से पैदा हुए एक खुद से मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान इस केस में बेंच की मदद कर रही हैं सीनियर वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट का ध्यान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातों वाले दूसरे फैसलों की ओर दिलाया. बिहार केस में आरोपी की तरफ से एक वकील ने बेंच से अपना जवाब फाइल करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया. बेंच ने एक हफ्ते का समय दिया और सुनवाई टाल दी. बेंच ने वकीलों से यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर उन्हें ज्यूडिशियल एकेडमी (न्यायिक अकादमी) को महिलाओं के खिलाफ बातों की पहचान करने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों की जांच करने के निर्देश जारी करने के बारे में याद दिलाया जाए.