महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां हटाने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान के लिए हाईकोर्ट के फैसलों की जांच के संकेत दिए हैं.
By Sumit Saxena
Published : November 16, 2026 at 8:04 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इशारा किया कि राज्य न्यायिक अकादमी को महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियों की पहचान करने के लिए अपने-अपने हाई कोर्ट के फैसलों का सर्वे करना चाहिए.
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने आया. एडवोकेट जनरल एसडी संजय ने बिहार सरकार की तरफ से दलीलें रखीं. बेंच ने आगे कहा कि सर्वे के बाद वह हाई कोर्ट को अपने फैसलों से ऐसी बातों को हटाने के लिए खुद से कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है.
बेंच पटना हाई कोर्ट के 9 जुलाई के फैसले से पैदा हुए एक खुद से मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान इस केस में बेंच की मदद कर रही हैं सीनियर वकील शोभा गुप्ता ने कोर्ट का ध्यान महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातों वाले दूसरे फैसलों की ओर दिलाया. बिहार केस में आरोपी की तरफ से एक वकील ने बेंच से अपना जवाब फाइल करने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया. बेंच ने एक हफ्ते का समय दिया और सुनवाई टाल दी.
बेंच ने वकीलों से यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर उन्हें ज्यूडिशियल एकेडमी (न्यायिक अकादमी) को महिलाओं के खिलाफ बातों की पहचान करने के लिए हाई कोर्ट के फैसलों की जांच करने के निर्देश जारी करने के बारे में याद दिलाया जाए.
इस साल जुलाई में एक सीनियर वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र किया. यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर खुद संज्ञान लेने और उसे खारिज करने के बावजूद, पटना हाई कोर्ट ने वैसे ही तथ्य के आधार पर और वैसे ही बातें करते हुए आदेश पास किया. हाई कोर्ट ने माना कि एक महिला की सलवार उतारने की कोशिश करने और उसकी छाती दबाकर उसके साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने के आरोप रेप की कोशिश का जुर्म नहीं बनते.
हाई कोर्ट ने ये बातें बिहार के अमरपुर के 2008 के एक मामले में रेप की कोशिश के लिए एक आदमी की सजा को रद्द करते हुए कहीं. आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने रेप की कोशिश और गलत तरीके से कैद करने का दोषी ठहराया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष रेप की कोशिश का जुर्म साबित करने में नाकाम रहा.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी ने एक औरत को अपने फोटोग्राफी स्टूडियो में बंद कर दिया. उसकी सलवार उतारने की कोशिश की और उसकी छाती दबाई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद से संज्ञान लिया और सितंबर में आरोपी को नोटिस जारी किया.
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