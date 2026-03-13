ETV Bharat / bharat

धान-गेहूं की खेती पर SC की बड़ी टिप्पणी: कहा- 'किसानों की मानसिकता बदलने की जरूरत'

सीजेआई ने कहा कि किसान को कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वे खेती के तहत अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : March 13, 2026 at 5:31 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को चावल और गेहूं की खेती पर अपनी अत्यधिक निर्भरता पर फिर से विचार करना चाहिए. अदालत ने कहा कि सरकार को फसल विविधीकरण (crop diversification) के लिए प्रोत्साहन देकर किसानों को वैकल्पिक फसलों विशेष रूप से दालों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी मानसिकता के कारण किसान धान और गेहूं को सबसे सुरक्षित फसल मानते हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पीली मटर के आयात पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीली मटर को दालों का विकल्प माना जाता है और दलील दी गई कि इसकी भारी आपूर्ति से दाल उगाने वाले किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है. याचिकाकर्ता 'किसान महापंचायत' का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने रखा.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि सामान्य धान की खेती में उत्पादन संभवतः खपत से अधिक हो जाता है, और यदि उस क्षेत्र को धान से हटाकर दालों की ओर मोड़ा जाए, तो एक संतुलन बन सकता है. प्रशांत भूषण ने इस पर सहमति जताते हुए बताया कि 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' ने भी संतुलित उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है.

प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा एमएसपी तय किए जाने के बावजूद दाल उगाने वाले किसानों को वह न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है. भूषण ने सबूत पेश करते हुए कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से 20-25% कम दाम मिल रहे हैं, जबकि वह एमएसपी खुद एक अन्य याचिका का विषय है जो जल्द ही अदालत के सामने आएगी. भूषण ने कहा, "हमने दिखाया है कि जो एमएसपी तय किया जा रहा है, वह किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत तक को पूरा नहीं करता."

सीजेआई ने सुझाव दिया कि फसल बेचने के लिए एक गारंटीशुदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए. प्रशांत भूषण ने इस पर सहमति जताई. सीजेआई ने कहा कि किसान को कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वे खेती के तहत अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं.

सीजेआई ने यह भी गौर किया कि पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से लोगों का ध्यान गेहूं की फसलों से हट गया है. भूषण ने बताया कि सरकार मोटे अनाज (millets) को बढ़ावा दे रही है. सीजेआई ने टिप्पणी की, "जिस क्षण हम एक ऐसा वैकल्पिक विकल्प तैयार करेंगे, जो उतना ही भरोसेमंद हो...उसका अपना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा."

प्रशांत भूषण ने गेहूं और चावल पर सीजेआई की टिप्पणी से सहमति जताई और कहा कि मोटे अनाज आदि की अनदेखी कर केवल इन पर पूरा जोर देना गलत है. बेंच के सामने यह बात रखी गई कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को बेहतर समन्वय करना चाहिए और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संरक्षण में एक तंत्र बनाना चाहिए. इसका उद्देश्य उत्तर और मध्य भारत में गेहूं या धान के विकल्प के रूप में और दक्षिण में अन्य फसलों के स्थान पर दालों को बढ़ावा देना होना चाहिए.

दलील दी गई कि दालों के लिए एक ऐसा प्रोत्साहित एमएसपी होना चाहिए जो मध्यम या लघु स्तर के किसानों की लागत निकालने के लिए पर्याप्त हो, साथ ही उत्पाद की समय पर बिक्री की गारंटी भी मिले. यह भी तर्क दिया गया कि इसके साथ ही आयातित पीली मटर की कीमत इस तरह तय की जानी चाहिए कि उससे घरेलू दालों पर बुरा असर न पड़े.

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार को नीतिगत ढांचे पर फिर से विचार करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक करनी चाहिए. इसमें ऐसे बेहतर विकल्पों की तलाश की जानी चाहिए जो किसानों को पारंपरिक फसलों से हटकर दालों के विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करें. बेंच ने उम्मीद जताई कि मंत्रालय एक नई नीति व्यवस्था के साथ इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करेंगे.

