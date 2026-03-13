ETV Bharat / bharat

धान-गेहूं की खेती पर SC की बड़ी टिप्पणी: कहा- 'किसानों की मानसिकता बदलने की जरूरत'

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को चावल और गेहूं की खेती पर अपनी अत्यधिक निर्भरता पर फिर से विचार करना चाहिए. अदालत ने कहा कि सरकार को फसल विविधीकरण (crop diversification) के लिए प्रोत्साहन देकर किसानों को वैकल्पिक फसलों विशेष रूप से दालों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी मानसिकता के कारण किसान धान और गेहूं को सबसे सुरक्षित फसल मानते हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पीली मटर के आयात पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. पीली मटर को दालों का विकल्प माना जाता है और दलील दी गई कि इसकी भारी आपूर्ति से दाल उगाने वाले किसानों की आजीविका प्रभावित हो रही है. याचिकाकर्ता 'किसान महापंचायत' का पक्ष अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने रखा.

सुनवाई के दौरान, सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि सामान्य धान की खेती में उत्पादन संभवतः खपत से अधिक हो जाता है, और यदि उस क्षेत्र को धान से हटाकर दालों की ओर मोड़ा जाए, तो एक संतुलन बन सकता है. प्रशांत भूषण ने इस पर सहमति जताते हुए बताया कि 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' ने भी संतुलित उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है.

प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि सरकार द्वारा एमएसपी तय किए जाने के बावजूद दाल उगाने वाले किसानों को वह न्यूनतम मूल्य भी नहीं मिल रहा है. भूषण ने सबूत पेश करते हुए कहा कि किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से 20-25% कम दाम मिल रहे हैं, जबकि वह एमएसपी खुद एक अन्य याचिका का विषय है जो जल्द ही अदालत के सामने आएगी. भूषण ने कहा, "हमने दिखाया है कि जो एमएसपी तय किया जा रहा है, वह किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत तक को पूरा नहीं करता."

सीजेआई ने सुझाव दिया कि फसल बेचने के लिए एक गारंटीशुदा प्लेटफॉर्म होना चाहिए. प्रशांत भूषण ने इस पर सहमति जताई. सीजेआई ने कहा कि किसान को कुछ सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, तभी वे खेती के तहत अपना क्षेत्र बढ़ा सकते हैं.