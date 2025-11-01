ETV Bharat / bharat

'भारत-रूस संबंधों में तनाव पैदा करने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा'- सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में की टिप्पणी

पीठ ने रूसी महिला को नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के रास्ते बच्चे के साथ देश से भागने में मदद करने में रूसी दूतावास के अधिकारियों की मिलीभगत का उल्लेख किया था. पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आगे की जानकारी के लिए रूसी अधिकारियों को नोटिस भेजा, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला.

पीठ ने कहा कि विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दूतावास ने पारस्परिकता और सौहार्द के सिद्धांतों के आधार पर सहायता और सहयोग के लिए पहले ही महाभियोजक के कार्यालय से संपर्क किया है. पीठ ने कहा कि 17 अक्टूबर, 2025 को एमएलएटी के तहत नए अनुरोध मास्को स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय को जारी किए गए थे.

पीठ ने भाटी से कहा, "हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहते जिससे भारत और रूस के बीच संबंध खराब हों, लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक बच्चा भी शामिल है. हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चा अपनी मां के साथ स्वस्थ और कुशल मंगल हो. उम्मीद है कि यह मानव तस्करी का मामला नहीं है."

पीठ ने कहा कि उचित समन्वय से इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है. केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि विदेश मंत्रालय दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रहा है.

यह मामला शुक्रवार को न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था. पीठ ने इस मुद्दे का समाधान खोजने के लिए विदेश मंत्रालय (MEA), मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास और दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के लिए कूटनीतिक चुनौती को स्वीकार किया.

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह ऐसा कोई आदेश पारित करने के पक्ष में नहीं है जिससे भारत और रूस के बीच संबंधों में तनाव पैदा हो. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उस रूसी महिला का पता लगाने के प्रयासों से संतुष्ट नहीं है जो अलग हुए भारतीय पति से बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद के बीच बच्चे के साथ मास्को चली गयी.

2019 से भारत में रह रही महिला एक्स-1 वीज़ा पर भारत आई थी, जिसकी अवधि बाद में समाप्त हो गई. अदालती कार्यवाही के दौरान, शीर्ष अदालत ने समय-समय पर वीज़ा की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया. भाटी ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रूसी दूतावास के अधिकारियों से बात की है लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.

पीठ ने कहा कि राजधानी में एक रूसी बैंक की शाखा से क्रेडिट कार्ड धारक के बारे में जानकारी देने के लिए जवाब मांगा गया है, लेकिन बैंक ने अपने बैंकिंग गोपनीयता कानून का हवाला दिया है. पीठ ने कहा, "एएसजी ने हमें आश्वासन दिया है कि सुनवाई के दौरान हुई चर्चा के आधार पर आगे की कार्रवाई करने के लिए विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे." पीठ ने एएसजी भाटी से दो सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा.

21 जुलाई को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि ईमेल आईपी एड्रेस लॉगिन के आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि रूसी महिला अपने देश पहुंच चुकी होगी. महिला 7 जुलाई, 2025 को अपने दिल्ली स्थित घर से लापता हुई थी.

बच्चे के पिता ने दावा किया था कि महिला और उसके बच्चे का कोई अता-पता नहीं है. पति ने दावा किया है कि उसकी अलग रह रही पत्नी को दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में गुप्त रूप से प्रवेश करते देखा गया था. उसने सर्वोच्च न्यायालय में दलील दी कि उसे डर है कि मां और बच्चा भारत से भाग गए होंगे.

पीठ ने इससे पहले महिला की मां का पासपोर्ट जब्त करने का निर्देश दिया था और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को रूसी दूतावास के अधिकारियों से बात कर उस राजनयिक के आवास में प्रवेश की अनुमति लेने को कहा था, जिसे आखिरी बार रूसी महिला के साथ देखा गया था.

बच्चे के पिता ने दावा किया था कि बच्चे की कस्टडी को लेकर एक समझौता हुआ था जिसके अनुसार लड़का सप्ताह में तीन दिन अपनी मां के साथ बिताता है और मां ने 22 मई को बच्चे की कस्टडी ली थी. पिता ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी कि उन्होंने बच्चे को आखिरी बार मई में देखा था. दोनों की मुलाकात चीन में हुई थी, जहां उनका पति एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर था. 2017 में उन्होंने भारत में शादी कर ली.

