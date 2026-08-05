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राजनीतिक दल के भीतर बहुमत को परिभाषित करना होगा, शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दल के भीतर बहुमत को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट पैमाना होना चाहिए. शीर्ष अदालत ने माना कि इससे पार्टी में फूट और चुनाव चिन्ह को लेकर बार-बार होने वाले विवादों को टाला जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी का नियंत्रण उसके विधायक दल पर भी होना चाहिए, और राजनीतिक दल का वैध फैसला विधायकों के बहुमत की इच्छा पर भी भारी पड़ना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है. आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे के गुट को "असली शिवसेना" माना था और उसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया था.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोर्ट में पैरवी की. सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दल-बदल आम बात हो गई है और कोर्ट को यह तय करना होगा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करेगा.

पीठ ने कहा, "(दलबदल का मौजूदा) कानून सुभाष देसाई (2023 का फैसला) है. राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण विधायक (दल) पर रहता है. और राजनीतिक पार्टी का कोई भी फैसला...किसी भी इच्छा पर हावी होना चाहिए, भले ही वह विधायक दल (legislature party) के बहुमत की ही क्यों न हो."

सिब्बल ने कहा कि यह अब तक का कानून है और अब वे जो करते हैं, वह यह है कि राजनीतिक दल के बिना विधायक दल का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है और फिर एक अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के बाद वह किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है.

सिब्बल ने कहा, "चुनाव की पूरी प्रक्रिया मजाक बन जाती है क्योंकि इस तरह के हेरफेर और दलबदल के जरिये चुनावी फैसले को बदला जा सकता है."