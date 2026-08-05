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राजनीतिक दल के भीतर बहुमत को परिभाषित करना होगा, शिवसेना उद्धव गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट को यह तय करना होगा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करेगा.

Supreme Court hearing on Uddhav Thackeray faction plea against EC's decision on Shiv Sena Dispute
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 5, 2026 at 9:46 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दल के भीतर बहुमत को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट पैमाना होना चाहिए. शीर्ष अदालत ने माना कि इससे पार्टी में फूट और चुनाव चिन्ह को लेकर बार-बार होने वाले विवादों को टाला जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पार्टी का नियंत्रण उसके विधायक दल पर भी होना चाहिए, और राजनीतिक दल का वैध फैसला विधायकों के बहुमत की इच्छा पर भी भारी पड़ना चाहिए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है. आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे के गुट को "असली शिवसेना" माना था और उसे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दिया था.

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोर्ट में पैरवी की. सुनवाई के दौरान, सिब्बल ने कहा कि राजनीतिक दल-बदल आम बात हो गई है और कोर्ट को यह तय करना होगा कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे करेगा.

पीठ ने कहा, "(दलबदल का मौजूदा) कानून सुभाष देसाई (2023 का फैसला) है. राजनीतिक पार्टी का नियंत्रण विधायक (दल) पर रहता है. और राजनीतिक पार्टी का कोई भी फैसला...किसी भी इच्छा पर हावी होना चाहिए, भले ही वह विधायक दल (legislature party) के बहुमत की ही क्यों न हो."

सिब्बल ने कहा कि यह अब तक का कानून है और अब वे जो करते हैं, वह यह है कि राजनीतिक दल के बिना विधायक दल का किसी अन्य पार्टी में विलय हो जाता है और फिर एक अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के बाद वह किसी अन्य राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है.

सिब्बल ने कहा, "चुनाव की पूरी प्रक्रिया मजाक बन जाती है क्योंकि इस तरह के हेरफेर और दलबदल के जरिये चुनावी फैसले को बदला जा सकता है."

सिब्बल ने तर्क दिया कि विधायकों का बहुमत अपने प्रस्ताव से राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को नहीं हटा सकता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि विधायकों का मुंबई से सूरत और गुवाहाटी जाना जैसे सामूहिक कृत्य, मूल पार्टी की सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ने जैसे थे.

सिब्बल ने तर्क दिया कि चुनाव में जनता ने जिस पार्टी को वोट दिया था, वह अस्तित्व में नहीं है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे.

पीठ ने कहा कि जब कोई राजनीतिक दल चुनाव से पहले गठबंधन या उस राजनीतिक दल की सरकार में जाता है, और फिर चुनाव के बाद किसी अन्य विरोधी राजनीतिक दल के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लेता है. इस पर सिब्बल ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है.

जस्टिस बागची ने कहा, "उस स्थिति में, अगर अधिकांश विधायक खुद को उचित रूप से पीड़ित महसूस करते हैं, तो एक अलग रुख अपनाने का प्रयास करें."

सिब्बल ने कहा कि उन्हें फिर भी राजनीतिक पार्टी के पास जाना होगा. जस्टिस बागची ने कहा, "हमें संसदीय लोकतंत्र में चुनावों में प्रतिनिधि की हिस्सेदारी को समझना होगा. साथ ही, हमें राजनीतिक फैसले लेने के लिए भी जगह देनी होगी..."

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