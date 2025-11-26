'मृत, विस्थापित और बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए नामों पर भी आपत्ति नहीं की गई': सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट में बदलाव करने के इलेक्शन कमीशन के फैसलों की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई हुई.
नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार में मतदाता सूची के हाल ही में संपन्न विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का हवाला देते हुए कहा कि मृतकों और पलायन करने वालों पर कोई विवाद नहीं है. यहां तक कि विलोपन पर भी संबंधित व्यक्तिगत मतदाता की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और इस बात पर जोर दिया कि जब लोग आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त करते हैं तो यह संवैधानिक नैतिकता है, लेकिन क्या वह लाभार्थी मतदाता बन सकता है?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कई राज्यों में वोटर लिस्ट में बदलाव करने के इलेक्शन कमीशन (EC) के फैसलों की वैलिडिटी को चुनौती देने वाली कई पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं.
SIR को लागू करना जल्दबाजीः
मामले में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि देश भर में लागू किया जा रहा स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) का प्रोसेस बहुत जल्दबाज़ी वाला, गलत, अलग-थलग करने वाला है. असल में यह उन अधिकारों को छीन रहा है, जो एक वोटर के पास होते हैं. सिब्बल ने कहा कि 'मुझे यह साबित करना होगा कि मैं एक नागरिक हूं, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेरा आधार कार्ड यहां है और मैं यहीं पैदा हुआ हूं.'
पीठ ने कहा कि यह तर्क कि देश में पहले कभी मतदाता सूची की एसआईआर नहीं की गई, का इस्तेमाल कई राज्यों में यह अभ्यास करने के चुनाव निकाय के फैसलों की वैधता की जांच करने के लिए नहीं किया जा सकता.
जस्टिस बागची ने कहा कि Form 6 वोटर बनने की चाहत रखने वाले व्यक्ति के लिए है, जो पोल बॉडी या किसी सही अथॉरिटी के पास जमा करना चाहता है, या शामिल करना चाहता है. तो क्या इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को एंट्री माननी होगी? सिब्बल ने जवाब दिया नहीं, बिल्कुल नहीं. जस्टिस बागची ने कहा, कि विश्वसनीयता के संबंध में शुरुआती जांच करने का अधिकार हमेशा बचा रहता है.
क्या EC को पंगु बना सकते हैं?
सिब्बल ने कहा, उदाहरण के लिए, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) कहता है कि कोई व्यक्ति नागरिक नहीं है और यह कहना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह व्यक्ति नागरिक नहीं है, और इसे फैसले के लिए केंद्र सरकार के पास भेजना होगा, क्योंकि BLO के पास फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है.
जस्टिस बागची ने कहा, "वह यह तय नहीं कर रहा है कि आप नागरिक हैं या नहीं, वह बस इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आप उस दिन उस जगह पर पैदा हुए थे या आप वहां के निवासी नहीं हैं."
सिब्बल ने जवाब दिया कि उनके पास आधार कार्ड हैं और लाखों लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हैं. बेंच ने कहा कि आधार कार्ड कोई पक्का या निर्णायक सबूत नहीं है और इसे कई ऑप्शन में से एक के तौर पर शामिल किया गया था, और अगर कोई शामिल नहीं है तो फैसले के बाद सुनवाई होगी, और कहा कि एक अपील प्रक्रिया है.
सिब्बल ने पूछा, "वह फैसले के बाद सुनवाई हमें कहां दी गई है?" और कहा कि इस आधार पर अपील प्रक्रिया किसने दी है. CJI ने कहा कि अपील का उपाय इस्तेमाल करने के बारे में एक आदेश पारित किया गया था और अगर कोई अपील दायर की जाती है, तो हमने अथॉरिटी को उस पर फैसला करने का भी निर्देश दिया है. सिब्बल ने कहा कि लाखों लोग हैं जिनके पास अपील फाइल करने का साधन है. CJI ने पूछा कि क्या हम किसी संवैधानिक संस्था को पंगु बना सकते हैं?
मृत और पलायन करने वालों पर विवाद नहीं थाः
CJI ने कहा, "चलिए बिहार को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेते हैं. शुरू में, हमारे सामने यह दिखाया गया कि करोड़ों लोग (अपने वोटिंग अधिकार) से वंचित हो रहे हैं. हमें भी बहुत डर था, इसलिए हमने निर्देश जारी करना जारी रखा. कुछ निर्देश असरदार थे और उनसे बहुत मदद मिली. लेकिन आखिरकार क्या हुआ, मरने वालों पर कोई विवाद नहीं था, जो लोग चले गए थे उन पर कोई विवाद नहीं था, लगभग 22 लाख. और आखिर में, मुश्किल से तीन लाख (हटाए गए)."
सिब्बल ने कहा कि हज़ारों लोग थे जिन्होंने इस पर बहस की. बेंच ने कहा कि आपकी तरफ से डेटा पेश किया गया और योगेंद्र यादव ने चार्ट पेश किए, जिससे पता चला कि 2014-15 में आबादी और वोटर रोल 100% से ज़्यादा थे, क्या इसके लिए खास बदलाव की ज़रूरत नहीं है?
जस्टिस बागची ने कहा, "इस स्थिति में, ECI तेज़ी से गहन बदलाव करता है, क्या और कहां… फिर से, उसी चार्ट से काफ़ी हद तक नाम हटाए गए हैं. कुछ नाम हटाए गए थे. लेकिन इन हटाए जाने पर संबंधित वोटर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. हमें ज़मीनी स्तर पर इसका असर नहीं दिख रहा है."
सिब्बल ने कहा कि कई लोग वोट देने गए और पाया कि उनका नाम हटा दिया गया है और उसके बाद वे कहां जाएंगे, कौन सा वोटर कहेगा कि मैं अपील फाइल करूंगा? सिब्बल ने तर्क दिया-"अगर BLO को कुछ शक होता है, अगर उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है. अगर उसके पास कोई सबूत है, तो उसे उस व्यक्ति के सामने रखना होगा. जैसे कि इस बात का क्या सबूत है कि वह व्यक्ति फलां-फलां दिन पैदा नहीं हुआ था?"
क्या आधार कार्ड का लाभार्थी वोटर बन सकता है?
CJI ने कहा कि आधार कार्ड एक कानून की देन है और इसे एक खास कानून के तहत किसी खास मकसद के लिए बनाया और जारी किया जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा उठाने के मकसद से.
CJI ने कहा, "मान लीजिए कि पड़ोसी देशों से कुछ लोग भारत आते हैं. जब वे भारत में काम कर रहे होते हैं और रह रहे होते हैं... कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर के तौर पर काम कर रहा है, अगर आप उसे बच्चों के लिए सब्सिडी वाले राशन या किसी भी फायदे का फायदा उठाने के लिए आधार कार्ड जारी करते हैं तो यह हमारे संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है. लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्योंकि उसे यह फायदा दिया गया है, तो उसे वोटर भी बनाया जाना चाहिए?"
सिब्बल ने कहा कि वह इस बात से इनकार नहीं करते. CJI ने कहा कि ऐसे मामले हैं जहां कोई व्यक्ति भारत का असली निवासी और नागरिक है, अगर उसे बाहर रखा गया है और कोर्ट ऐसे मामलों को भी देख रहा है ताकि प्रोसेस की गलती को ठीक किया जा सके. सिब्बल ने कहा, "यह कुछ बॉर्डर वाले राज्यों के लिए सच हो सकता है लेकिन यह केरल या बिहार के लिए सच नहीं हो सकता."
CJI ने कहा कि बिहार के लिए SIR हर दिन मीडिया में खबरें आती थीं, इसलिए दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को पता था. कुछ वोटर लिस्ट तैयार हो रही थीं, नई वोटर लिस्ट आ रही है, और ऑब्जेक्शन मंगाए जा रहे हैं. CJI ने कहा, "उस पूरे प्रोसेस में, क्या कोई कह सकता है कि मैं पूरी तरह से अलग था, मुझे पता नहीं है?"
सिब्बल ने कहा कि उनका मामला यह नहीं है कि EC के पास कोई पावर नहीं है और उन्हें पोल बॉडी के प्रोसेस से दिक्कत है. सिब्बल ने कहा, "प्रोसेस सबको साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। किसी बात को साबित करने का बोझ वोटर पर डालने की कोई भी कोशिश, आज़ादी से पहले से ही हमारे संवैधानिक कल्चर के खिलाफ है... अगर आपके पास डुप्लीकेट वोटर हैं, तो आपके पास डुप्लीकेट वोटर को बाहर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है."
1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देशः
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में खास तौर पर SIR को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई का शेड्यूल भी तय किया. बेंच ने पोल पैनल से तमिलनाडु में SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और याचिकाकर्ताओं को अपने जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया. याचिकाएं 4 दिसंबर को लिस्ट की जाएंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में SIR के खिलाफ याचिकाओं पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी, जहां कुछ BLO ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है और इस बीच EC को वीकेंड में अपना जवाब दाखिल करना है. बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार भी 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं.
