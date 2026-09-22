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वंदे मातरम विवाद: 'नक्सली' शब्द के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई तीखी बहस

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 'वंदे मातरम' के छह छंदों का गायन अनिवार्य करने को चुनौती दी गई है.

Supreme Court hearing on petition challenging law mandating singing of six stanzas of Vande Mataram
सुप्रीम कोर्ट (File Photo/ ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 22, 2026 at 3:54 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालत का अस्तित्व और संविधान के प्रति उसकी निष्ठा गैर-संवैधानिक ताकतों को हराने पर निर्भर करती है. यह टिप्पणी कर्नाटक के संगीतकार टीएम कृष्णा द्वारा "वंदे मातरम" गाने पर केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका के दौरान "नक्सली" शब्द के इस्तेमाल पर तीखी बहस के बाद आई.

पीठ ने कहा, "हमने लगातार संविधानेत्तर ताकतों (extra‑constitutional forces) के खिलाफ लड़ाई लड़ी है", इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की संवैधानिक अदालतें — गैर-कानूनी समूहों द्वारा चलाई जाने वाली 'कंगारू अदालतों' के उलट — आतंकवाद के आरोपियों को भी समान कानूनी अधिकार प्रदान करती हैं, और न्यायपालिका कानून के शासन की अंतिम ढाल बनी हुई है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर और एडवोकेट प्रसन्ना एस ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा. पीठ ने कृष्णा की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 'वंदे मातरम' के छह छंदों का गायन अनिवार्य करने वाले दंड कानून को चुनौती दी गई है.

कृष्णा ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को दंडात्मक सुरक्षा देने वाले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 और आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके सभी छह छंद गाने के गृह मंत्रालय के निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन यह कहा कि 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पीठ ने कहा कि दंडात्मक परिणामों वाले पहलू की जांच संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में की जा सकती है.

पीठ ने इस बात की पड़ताल करने से इनकार कर दिया कि राष्ट्रगीत दो छंदों का होना चाहिए या छह छंदों का, लेकिन अदालत इस बात की जांच-पड़ताल करने के लिए सहमत हो गई कि राष्ट्रगीत न गाना एक दंडनीय अपराध हो सकता है या नहीं.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जहां तक अधिनियम में संशोधन करने का संबंध है, सरकार ने "राष्ट्रीय गीत" शब्द को तो शामिल कर दिया है, लेकिन अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता कि राष्ट्रीय गीत क्या है, जो कि अधिनियम में एक गंभीर खामी है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है.

मुरलीधर ने कहा, "उन्होंने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) प्रस्तुत किया जो राजपत्रित नहीं है... उन्होंने बस एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया."

जस्टिस बागची ने कहा कि क्या कोई धार्मिक प्रतीक किसी संविधान या संवैधानिक लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर सकता है? जस्टिस बागची ने कहा, "अमेरिकी संविधान से बढ़कर कुछ भी अधिक मजबूत या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रगान में 'भगवान' (God) शब्द का प्रयोग किया गया है."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो एक अन्य मामले के सिलसिले में कोर्ट रूम में मौजूद थे, ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती.

पीठ ने मुरलीधर से कहा, "किसी विशेष भगवान या भगवान के किसी रूप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना शायद धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है. लेकिन आपका यह बिंदु कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आपत्ति जताने वाला है, उसे (दंडात्मक परिणामों) का सामना करना पड़ता है, इस अदालत द्वारा बिजो इमैनुएल मामले में निपटाया गया है."

बिजो इमैनुएल निर्णय के अनुसार, राष्ट्रगान (national anthem) न गाने के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है.

मुरलीधर ने तर्क दिया कि वे कानून में यह तक परिभाषित नहीं करते हैं कि राष्ट्रीय गीत क्या है और इसे एक दंडनीय अपराध बना देते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A में राष्ट्रीय गीत का कोई उल्लेख नहीं है.

पीठ ने कहा कि प्रथा और परंपरा के अनुसार, राष्ट्रीय गीत का मतलब हमेशा वंदे मातरम ही रहा है और इसे यही समझा जाता रहा है.

वरिष्ठ वकील ने दलील दी, "इन दो छंदों के साथ... 80 वर्षों में पहली बार, वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह दो छंद नहीं हैं... इसके लिए जनमत का निर्माण होना चाहिए. कुछ आम सहमति होनी चाहिए. आप इसे जबरन थोप नहीं सकते और इसके दंडात्मक परिणाम नहीं रख सकते. यह सबसे ज्यादा चिंताजनक है."

जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि दंडात्मक परिणामों की सीमा की जांच की जरूरत है, लेकिन गीत को राष्ट्रीय गीत घोषित करना सरकार का विशेषाधिकार है और शायद राष्ट्रीय आकांक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए सरकार ही सबसे उपयुक्त है.

पीठ ने आगे कहा, "कोर्ट आदेश नहीं दे सकता…"

मेहता ने कहा कि हमें इस सनसनीखेज मामले में राष्ट्रगीत को नहीं घसीटना चाहिए और कहा कि हर अधिकारी 'जय हिंद' कहता है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है. मेहता ने कहा कि उन्हें मुझे याचिका और नोटिस की एक कॉपी देने दें, इससे एक सनसनी पैदा होगी, जो कि ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य ही है.

पीठ ने कहा, "मिस्टर सॉलिसिटर, हम नोटिस जारी करने या कोई सनसनी पैदा करने के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन हम यह उम्मीद करते हैं कि बिजो इमैनुएल (मामले) में इस अदालत द्वारा घोषित देश का कानून ही लागू होगा… राष्ट्रीय गीत क्या है, इस पर कोई विवाद नहीं है, और बिजो इमैनुएल (मामले) में कानून की जो घोषणा की गई थी, उस पर अब तक कोई सवाल नहीं उठाया गया है."

पीठ ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय गीत क्या हो, चार या दो छंद, यह तय करना सरकार का काम है, लेकिन अनुच्छेद 25 और 26 के अधिकारों का उल्लंघन महसूस करने वाले या अंतरात्मा के आधार पर आपत्ति जताने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडात्मक परिणामों के अधीन नहीं किया जाएगा.

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