ETV Bharat / bharat

वंदे मातरम विवाद: 'नक्सली' शब्द के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई तीखी बहस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अदालत का अस्तित्व और संविधान के प्रति उसकी निष्ठा गैर-संवैधानिक ताकतों को हराने पर निर्भर करती है. यह टिप्पणी कर्नाटक के संगीतकार टीएम कृष्णा द्वारा "वंदे मातरम" गाने पर केंद्र सरकार के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका के दौरान "नक्सली" शब्द के इस्तेमाल पर तीखी बहस के बाद आई.

पीठ ने कहा, "हमने लगातार संविधानेत्तर ताकतों (extra‑constitutional forces) के खिलाफ लड़ाई लड़ी है", इस बात पर जोर देते हुए कि भारत की संवैधानिक अदालतें — गैर-कानूनी समूहों द्वारा चलाई जाने वाली 'कंगारू अदालतों' के उलट — आतंकवाद के आरोपियों को भी समान कानूनी अधिकार प्रदान करती हैं, और न्यायपालिका कानून के शासन की अंतिम ढाल बनी हुई है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. सीनियर एडवोकेट एस मुरलीधर और एडवोकेट प्रसन्ना एस ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखा. पीठ ने कृष्णा की उस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसमें 'वंदे मातरम' के छह छंदों का गायन अनिवार्य करने वाले दंड कानून को चुनौती दी गई है.

कृष्णा ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को दंडात्मक सुरक्षा देने वाले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2026 और आधिकारिक कार्यक्रमों में इसके सभी छह छंद गाने के गृह मंत्रालय के निर्देशों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र को कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, लेकिन यह कहा कि 'वंदे मातरम' राष्ट्रीय गीत है, इसमें कोई संदेह नहीं है. पीठ ने कहा कि दंडात्मक परिणामों वाले पहलू की जांच संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में की जा सकती है.

पीठ ने इस बात की पड़ताल करने से इनकार कर दिया कि राष्ट्रगीत दो छंदों का होना चाहिए या छह छंदों का, लेकिन अदालत इस बात की जांच-पड़ताल करने के लिए सहमत हो गई कि राष्ट्रगीत न गाना एक दंडनीय अपराध हो सकता है या नहीं.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जहां तक अधिनियम में संशोधन करने का संबंध है, सरकार ने "राष्ट्रीय गीत" शब्द को तो शामिल कर दिया है, लेकिन अधिनियम यह परिभाषित नहीं करता कि राष्ट्रीय गीत क्या है, जो कि अधिनियम में एक गंभीर खामी है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है.

मुरलीधर ने कहा, "उन्होंने एक कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) प्रस्तुत किया जो राजपत्रित नहीं है... उन्होंने बस एक कार्यालय ज्ञापन जारी कर दिया."

जस्टिस बागची ने कहा कि क्या कोई धार्मिक प्रतीक किसी संविधान या संवैधानिक लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित कर सकता है? जस्टिस बागची ने कहा, "अमेरिकी संविधान से बढ़कर कुछ भी अधिक मजबूत या सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकता. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रगान में 'भगवान' (God) शब्द का प्रयोग किया गया है."

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो एक अन्य मामले के सिलसिले में कोर्ट रूम में मौजूद थे, ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता इतनी संकीर्ण नहीं हो सकती.

पीठ ने मुरलीधर से कहा, "किसी विशेष भगवान या भगवान के किसी रूप के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना शायद धर्मनिरपेक्षता को प्रभावित करता है. लेकिन आपका यह बिंदु कि क्या कोई व्यक्ति जो अपनी अंतरात्मा की आवाज पर आपत्ति जताने वाला है, उसे (दंडात्मक परिणामों) का सामना करना पड़ता है, इस अदालत द्वारा बिजो इमैनुएल मामले में निपटाया गया है."