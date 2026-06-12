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RS Nomination Rejection: नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ( File/ ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस रिट याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन को खारिज किए जाने को चुनौती दी है. याचिका में रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाचन अधिकारी) के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उनका नामांकन खारिज कर दिया गया था. इस पर कोर्ट नंबर 6 में आइटम नंबर 53 के तौर पर सुनवाई होनी है. यह घटनाक्रम तब हुआ है जब निर्वाचन अधिकारी ने नटराजन के चुनावी हलफनामे में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए उनके नामांकन पत्र खारिज कर दिया. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है और चुनाव आयोग पर गलत तरीके से काम करने का आरोप लगाया है. बीते दिनों, कांग्रेस के 10 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मुद्दे पर चिंता जताने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग और बीजेपी, दोनों की आलोचना की. उन्होंने दोनों के बीच "जुगलबंदी" का आरोप लगाया और इसे "सीट चोरी" करार दिया. राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में, राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने का मुद्दा उठाया.