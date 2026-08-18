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सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शनकारियों की FIR पर सुनवाई, हाई पावर कमेटी के प्रस्ताव पर भी चर्चा; CJP बोला- कमेटी स्वतंत्र हो

सुनवाई के बाद CJP ने हाई पावर कमेटी के संभावित गठन को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की. सौरव दास ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इस मामले को सुलझाने के लिए हाई पावर कमेटी बनाना जरूरी है तो संगठन को इससे आपत्ति नहीं है. लेकिन कमेटी का गठन ऐसा होना चाहिए कि उसकी स्वतंत्रता पर कोई सवाल न उठे. उन्होंने कहा कि कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जिनकी ईमानदारी और निष्पक्षता का सार्वजनिक रिकॉर्ड मजबूत हो.

सौरव दास ने बताया कि मंगलवार की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सामने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को एक साथ खत्म करने की बात रखी. उन्होंने कहा कि अदालत ने अनुच्छेद 142 के तहत ‘पूर्ण न्याय’ करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सभी एफआईआर खत्म करने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा कि अदालत पिछली सुनवाई में भी इस दिशा में संकेत दे चुकी थी. अब मुख्य सवाल केंद्र सरकार के रुख का है. CJP का आरोप है कि केंद्र सरकार एफआईआर खत्म करने के मुद्दे पर सहमति नहीं दे रही है.

CJP के को-कन्वीनर सौरव दास ने सुनवाई के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सभी एफआईआर को एक साथ खत्म करने पर विचार कर रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से इस पर सहमति नहीं बन रही है. उन्होंने कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी गठित करता है तो उसके सदस्य पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए.

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ देशभर में दर्ज एफआईआर को खत्म करने और आंदोलन से जुड़े मामलों के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी के गठन के मुद्दे पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को एक साथ खत्म करने की संभावना पर जवाब मांगा.

सौरव दास ने कहा कि केवल हाई पावर कमेटी गठित कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा. कमेटी को देश के युवाओं और आम लोगों का भरोसा हासिल करना होगा. उन्होंने कहा कि आंदोलन से जुड़े युवाओं ने जिस तरह की पुलिस कार्रवाई का सामना किया है, उसे देखते हुए उनके लिए कमेटी की निष्पक्षता बेहद जरूरी है. दास ने कहा कि यदि कमेटी के किसी सदस्य के अतीत को लेकर सवाल उठते हैं तो लोग उसके काम और निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करेंगे. ऐसी स्थिति में कमेटी की पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होगी.

सुप्रीम कोर्ट को बताया आखिरी उम्मीद

सौरव दास ने कहा कि मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आम लोगों और अन्याय का सामना कर रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है. उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत से लोगों को निष्पक्ष न्याय की उम्मीद रहती है. उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कमेटी बनाता है जिसके सदस्यों की निष्पक्षता पर पहले से सवाल हों तो इससे लोगों का भरोसा और कमजोर हो सकता है. उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट को लेकर लोगों के बीच पहले से सवाल उठ रहे हैं और ऐसी स्थिति में कमेटी की विश्वसनीयता बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है.

25 जुलाई के आश्वासनों का मुद्दा

प्रेस वार्ता में CJP ने 25 जुलाई को सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को भी उठाया. सौरव दास ने आरोप लगाया कि सरकार ने जिन मुद्दों पर भरोसा दिलाया था, उन पर अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों में एफआईआर खत्म करना और मृत NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देना प्रमुख है. उन्होंने कहा कि सरकार अगर इन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं करती है तो युवाओं में नाराजगी और बढ़ेगी. उन्होंने सरकार से मांग की कि वह आंदोलन से जुड़े युवाओं के साथ किए गए आश्वासनों को पूरा करे.

‘दिमागी नक्सल’ कहने से नहीं सुलझेगा मामला

CJP ने सरकार की ओर से आंदोलन से जुड़े युवाओं के लिए कथित तौर पर ‘दिमागी नक्सल’ जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई. सौरव दास ने कहा कि युवाओं को इस तरह के नाम देने से उनकी मांगें खत्म नहीं होंगी और न ही इससे आंदोलन शांत होगा. उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की वास्तविक मांगों पर बातचीत और समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए. उन्होंने कहा कि 25 जुलाई के आश्वासनों को पूरा करने से ही सरकार और आंदोलनकारियों के बीच भरोसा बहाल हो सकता है.

अगली रणनीति पर राष्ट्रीय बैठक

CJP ने कहा कि अगर सरकार की ओर से अपने आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो संगठन अपनी राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक बुलाएगा. इस बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी. सौरव दास ने कहा कि संगठन यह तय करेगा कि सरकार से अपने वादे पूरे कराने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं. उन्होंने कहा कि एफआईआर खत्म करना और मृत NEET अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा देना उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है.

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