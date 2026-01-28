ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: पासपोर्ट की तरह आधार का भी सत्यापन कर सकती हैं निजी एजेंसियां

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह टिप्पणी की कि 'अब तो पासपोर्ट जारी करने का काम भी निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया है.' न्यायालय ने उन आपत्तियों पर संदेह जताया, जो मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ उठाई गई थीं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है.

इनमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर वह याचिका भी शामिल है, जिसमें सभी राज्यों में मतदाता सूचियों के देशव्यापी संशोधन की मांग की गई है. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह आधार कार्ड को भी एक ऐसे दस्तावेज के रूप में शामिल करे जिसे SIR गणना के लिए जमा किया जा सकता है.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता उपाध्याय का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने मतदाता सूची संशोधन में आधार के उपयोग का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि आधार एक विश्वसनीय दस्तावेज नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे निजी तौर पर संचालित केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है.

हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि आज कई सरकारी काम निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं. उन्होंने पूछा, "क्या आप जानते हैं कि आपका पासपोर्ट जारी करने का काम भी एक निजी कंपनी को आउटसोर्स किया गया है?" उन्होंने आगे कहा कि केवल निजी संस्थाओं के शामिल होने से कोई दस्तावेज़ अविश्वसनीय नहीं हो जाता. पीठ ने टिप्पणी की, "आधार जारी करते समय, वह निजी व्यक्ति एक सार्वजनिक कर्तव्य (सरकारी काम) ही निभा रहा होता है."

कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे जारी करने में कोई निजी संस्था शामिल है. कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि किसी भी दस्तावेज़ के साथ जालसाजी की जा सकती है, यहां तक कि पासपोर्ट भी फर्जी बनाया जा सकता है.

पीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने हमेशा आधार को एक वैध पहचान पत्र (ID) के रूप में मान्यता दी है, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं. कोर्ट ने कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि आधार का उपयोग नागरिकता के आधार के रूप में किया जा सकता है. हमने हमेशा यही कहा है कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन (verify) कर सकता है." अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची संशोधन (SIR) अभ्यास के लिए निर्धारित दस्तावेजों का हर मामले में नागरिकता से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है.