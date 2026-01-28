सुप्रीम कोर्ट: पासपोर्ट की तरह आधार का भी सत्यापन कर सकती हैं निजी एजेंसियां
सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है.
By Sumit Saxena
Published : January 28, 2026 at 10:39 PM IST
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को यह टिप्पणी की कि 'अब तो पासपोर्ट जारी करने का काम भी निजी एजेंसियों को सौंप दिया गया है.' न्यायालय ने उन आपत्तियों पर संदेह जताया, जो मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के लिए आधार कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ उठाई गई थीं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है.
इनमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर वह याचिका भी शामिल है, जिसमें सभी राज्यों में मतदाता सूचियों के देशव्यापी संशोधन की मांग की गई है. पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह आधार कार्ड को भी एक ऐसे दस्तावेज के रूप में शामिल करे जिसे SIR गणना के लिए जमा किया जा सकता है.
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता उपाध्याय का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने मतदाता सूची संशोधन में आधार के उपयोग का विरोध किया. उन्होंने तर्क दिया कि आधार एक विश्वसनीय दस्तावेज नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे निजी तौर पर संचालित केंद्रों के माध्यम से जारी किया जाता है.
हालांकि, न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि आज कई सरकारी काम निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं. उन्होंने पूछा, "क्या आप जानते हैं कि आपका पासपोर्ट जारी करने का काम भी एक निजी कंपनी को आउटसोर्स किया गया है?" उन्होंने आगे कहा कि केवल निजी संस्थाओं के शामिल होने से कोई दस्तावेज़ अविश्वसनीय नहीं हो जाता. पीठ ने टिप्पणी की, "आधार जारी करते समय, वह निजी व्यक्ति एक सार्वजनिक कर्तव्य (सरकारी काम) ही निभा रहा होता है."
कोर्ट ने कहा कि यदि किसी दस्तावेज़ को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो उसे केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसे जारी करने में कोई निजी संस्था शामिल है. कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि किसी भी दस्तावेज़ के साथ जालसाजी की जा सकती है, यहां तक कि पासपोर्ट भी फर्जी बनाया जा सकता है.
पीठ ने स्पष्ट किया कि कोर्ट ने हमेशा आधार को एक वैध पहचान पत्र (ID) के रूप में मान्यता दी है, लेकिन नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं. कोर्ट ने कहा, "हमने कभी नहीं कहा कि आधार का उपयोग नागरिकता के आधार के रूप में किया जा सकता है. हमने हमेशा यही कहा है कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन (verify) कर सकता है." अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मतदाता सूची संशोधन (SIR) अभ्यास के लिए निर्धारित दस्तावेजों का हर मामले में नागरिकता से सीधा संबंध होना जरूरी नहीं है.
एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का आरोप लगाया. इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा, "नाम जोड़ना और हटाना मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का ही हिस्सा है." अपनी जवाबी दलील में, याचिकाकर्ताओं ने इस संशोधन प्रक्रिया की पारदर्शिता, समय और कानूनी आधार पर सवाल उठाए.
पीठ ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, विजय हंसारिया, वकील प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव की जवाबी दलीलें सुनीं. अदालत के सामने यह तर्क दिया गया कि किसी भी याचिकाकर्ता ने आधार को नागरिकता के प्रमाण के रूप में शामिल करने की मांग नहीं की थी, और ऐसी किसी मांग के बिना अदालत कोई 'परमादेश' (mandamus) जारी नहीं कर सकती थी.
सिब्बल ने तर्क दिया कि हालांकि चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने के लिए अनुच्छेद 324 (Article 324) के तहत पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन नागरिकता का निर्धारण करना विशेष रूप से नागरिकता अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है. सिब्बल ने दलील दी कि निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (EROs), फॉर्म 7 के तहत आपत्तियों या नाम हटाने की प्रक्रिया के दौरान नागरिकता का प्रभावी ढंग से निर्णय नहीं कर सकते.
न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि मतदाता सूची से बाहर होने का मतलब अपने आप में नागरिकता का नुकसान नहीं है. इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि इस तरह के निष्कासन का व्यावहारिक प्रभाव सक्षम अधिकारी द्वारा उचित निर्णय के बिना मताधिकार से वंचित करना है.
योगेंद्र यादव ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने उनके द्वारा अदालत के सामने रखे गए आंकड़ों या कार्यप्रणाली का खंडन नहीं किया है. उन्होंने दावा किया कि SIR के कारण बिहार में निर्वाचक-जनसंख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है, जो आकस्मिक त्रुटियों के बजाय "ढांचागत डिजाइन दोषों" की ओर इशारा करता है.
इसे भी पढ़ेंः
- केरल और दूसरे राज्यों में SIR प्रॉसेस को चुनौती देने वाली नई याचिकाओं पर SC ने EC से जवाब मांगा
- सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को सख्त निर्देश: बंगाल में मतदाता सूची सुधार से प्रभावित लोगों को दें निष्पक्ष मौका
- बंगाल में SIR पर विवाद : टीएमसी सांसदों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब