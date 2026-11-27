'संवैधानिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर देंगे': सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यह टिप्पणी 'दीपथून' स्तंभ पर दीपक न जलाए जाने से जुड़े विवाद पर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कीं.
By Sumit Saxena
Published : November 27, 2026 at 3:26 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसके आदेश को कोई भी कमजोर या हल्का नहीं कर सकता. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, "संवैधानिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर देंगे." अदालत ने यह बात विवादित 'दीपथून' स्तंभ पर पारंपरिक दीपक न जलाए जाने से जुड़े विवाद पर दायर अवमानना याचिकाओं और अन्य अर्जियों की सुनवाई के दौरान कहीं.
इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच द्वारा की गई. मामले में आगे की सुनवाई लंच के बाद के सत्र में भी जारी रहेगी.
सुनवाई के दौरान, जस्टिस कुमार ने दरगाह कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफा अहमदी से पूछा कि दरगाह पर कितने लोगों के आने और इबादत करने की संभावना है? अहमदी ने बताया कि वहां एक दरगाह और मस्जिद भी है, जहां दिन में पांच बार नमाज अदा की जाती है और उनका मानना है कि वहां 100 से 200 लोग आते हैं.
पीठ ने पूछा, "रोजाना अधिकतम लगभग 500 लोग... क्या वे वहां कोई 'उर्स' भी मना रहे हैं?" इस पर अहमदी ने कहा कि उर्स 10 दिसंबर को आता है और कुछ अन्य रस्मों के साथ इसे वहीं मनाया जाएगा. इस पर जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की, "इस अदालत के आदेशों को कोई भी हल्का नहीं कर सकता. कोई भी नहीं..."
अहमदी ने कहा कि वकील के तौर पर वे न्यायाधीशों की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अदालती आदेशों का पालन होना ही चाहिए. जस्टिस कुमार ने फिर कहा, "जो कोई भी संवैधानिक अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, हम उसे सही कर देंगे." अहमदी ने जवाब में कहा कि उनके मुवक्किल को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने, सुरक्षा और हिफाजत की अधिक चिंता है.
पुलिस आयुक्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था न बिगड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए 2,400 स्थानीय पुलिसकर्मी, 1,200 सशस्त्र रिजर्व पुलिस, तमिलनाडु विशेष पुलिस की 24 कंपनियां और 1,055 अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. इस पर जस्टिस कुमार ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम देखेंगे कि ये असली आंसू हैं या मगरमच्छ के आंसू."
मदुरै के कलेक्टर के वकील ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग को पढ़कर सुनाया. इस पर पीठ ने पूछा, "आपने क्या किया? आप जिला मजिस्ट्रेट हैं." पीठ ने टिप्पणी की कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी, यह क्या है?
हिंदू श्रद्धालुओं ने जोरदार दलील दी कि जैसे ही यह विवाद अदालत में पहुंचा, तमिलनाडु सरकार ने शुरू से ही यह तय कर लिया था कि 'कार्तिगई दीपम' (Karthigai Deepam) का दीपक जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अवमानना याचिका दायर करने वाले एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जे. साई दीपक ने कहा कि मंदिर के ट्रस्टियों ने सरकार की कठपुतली की तरह काम किया है और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मंदिर के ट्रस्टियों ने उन्हें बताया था कि उच्च अधिकारियों से उनके प्रवेश के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ था.
मेहता ने कहा, "दोपहर 3 बजे स्थानीय पुलिस द्वारा ASI की टीम को एक निश्चित स्थान पर रोक दिया गया था और उन्हें दीपक के पास जाने की अनुमति नहीं दी गई." मेहता ने दलील दी कि अवमानना के आरोपियों की बात सुनने से पहले दीपथून में दीपक जलाया जाना चाहिए और साथ ही यह भी कहा कि अदालत कल भी दीपक जलाने का निर्देश दे सकती है.
हिंदू श्रद्धालु की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस. गुरु कृष्ण कुमार ने कहा कि इस मामले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूरे स्थान का अधिकार क्षेत्र उन्हीं के पास है. कुमार ने कहा कि यह एक दीवानी अवमानना है और इस बात पर भी जोर दिया कि इसमें आपराधिक अवमानना भी बनती है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए एक सोची-समझी रणनीति बनाई गई है.
कुमार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह इस बात पर गौर करे कि राज्य सरकार द्वारा आदेश का पालन न करने और उसके पीछे छिपने के एक माध्यम के रूप में ट्रस्टी बोर्ड को चुना गया था, क्योंकि यह निर्णय पहले ही ले लिया गया था.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चूंकि यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि आदेश का पालन नहीं हुआ है, इसलिए अवमानना करने वालों को अपनी बात सुने जाने से पहले दीपक जलाना सुनिश्चित करके खुद को अवमानना से मुक्त करना चाहिए. सुनवाई शुरू होते ही बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह मुख्य विवाद में नहीं जाएगी और खुद को केवल 20 नवंबर के अपने उस आदेश के पालन न होने तक ही सीमित रखेगी, जिसमें 24 नवंबर को एक बार के उपाय के तौर पर दीपथून में कार्तिगई दीपम का दीपक जलाने की अनुमति दी गई थी.
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