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'संवैधानिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर देंगे': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि उसके आदेश को कोई भी कमजोर या हल्का नहीं कर सकता. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, "संवैधानिक अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को हम ठीक कर देंगे." अदालत ने यह बात विवादित 'दीपथून' स्तंभ पर पारंपरिक दीपक न जलाए जाने से जुड़े विवाद पर दायर अवमानना याचिकाओं और अन्य अर्जियों की सुनवाई के दौरान कहीं.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच द्वारा की गई. मामले में आगे की सुनवाई लंच के बाद के सत्र में भी जारी रहेगी.

सुनवाई के दौरान, जस्टिस कुमार ने दरगाह कमेटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हुज़ेफा अहमदी से पूछा कि दरगाह पर कितने लोगों के आने और इबादत करने की संभावना है? अहमदी ने बताया कि वहां एक दरगाह और मस्जिद भी है, जहां दिन में पांच बार नमाज अदा की जाती है और उनका मानना है कि वहां 100 से 200 लोग आते हैं. पीठ ने पूछा, "रोजाना अधिकतम लगभग 500 लोग... क्या वे वहां कोई 'उर्स' भी मना रहे हैं?" इस पर अहमदी ने कहा कि उर्स 10 दिसंबर को आता है और कुछ अन्य रस्मों के साथ इसे वहीं मनाया जाएगा. इस पर जस्टिस कुमार ने टिप्पणी की, "इस अदालत के आदेशों को कोई भी हल्का नहीं कर सकता. कोई भी नहीं..." अहमदी ने कहा कि वकील के तौर पर वे न्यायाधीशों की इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अदालती आदेशों का पालन होना ही चाहिए. जस्टिस कुमार ने फिर कहा, "जो कोई भी संवैधानिक अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, हम उसे सही कर देंगे." अहमदी ने जवाब में कहा कि उनके मुवक्किल को किसी भी अप्रिय घटना को रोकने, सुरक्षा और हिफाजत की अधिक चिंता है. पुलिस आयुक्त की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कानून-व्यवस्था न बिगड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए 2,400 स्थानीय पुलिसकर्मी, 1,200 सशस्त्र रिजर्व पुलिस, तमिलनाडु विशेष पुलिस की 24 कंपनियां और 1,055 अन्य सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे. इस पर जस्टिस कुमार ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "हम देखेंगे कि ये असली आंसू हैं या मगरमच्छ के आंसू." मदुरै के कलेक्टर के वकील ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने दिए गए अंडरटेकिंग को पढ़कर सुनाया. इस पर पीठ ने पूछा, "आपने क्या किया? आप जिला मजिस्ट्रेट हैं." पीठ ने टिप्पणी की कि इससे संवैधानिक अराजकता पैदा होगी, यह क्या है?