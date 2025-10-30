ETV Bharat / bharat

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट पर की टिप्पणी

'जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में व्यस्त हो तो उच्च न्यायालयों को अपना हाथ दूर रखना चाहिए.' यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट (फोटो सोर्स- ANI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 30, 2025 at 9:32 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है. इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से एक याचिका पर स्वीकार कर अभियोजन मंजूरी आदेश (Sanction Order) पर रोक लगाने पर असंतोष जताया है. यह मंजूरी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई से जुड़े मामले में दी गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि 'जब यह न्यायालय मामले से निपट रहा हो तो उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना हाथ पीछे खींच लें.'

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 15 अक्टूबर को दिए एक आदेश में कहा कि 'निसंदेह हाईकोर्ट एक संवैधानिक न्यायालय है और जो निश्चित रूप से इस न्यायालय से कमतर नहीं है. हालांकि, न्यायिक मामलों में जब न्यायालय किसी मामले में व्यस्त हो तो उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना हाथ पीछे खींच लें. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं लगता.' वर्तमान कार्यवाही का विवरण हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका में उल्लेखित है.

पीठ ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय में लंबित मामले की कार्यवाही उत्तराखंड हाईकोर्ट से वापस लेकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित की जाए. 'अगले आदेश तक उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से पारित 14 अक्टूबर 2025 का आदेश स्थगित रहेगा. हम राहुल (आईएफएस) मुख्य वन संरक्षक, (सूचना प्रौद्योगिकी) वन मुख्यालय को भी नोटिस जारी करते हैं कि वे 11 नवंबर को 2025 को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों. साथ ही कारण बताएं कि उनके खिलाफ इस न्यायालय की अवमानना करने के लिए मुकदमा क्यों न चलाया जाए.' यह सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को मामले को सूचीबद्ध करते हुए अपने आदेश में कहा.

न्यायालय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कथित अवैध निर्माणों की सीबीआई जांच की निगरानी कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले अभियोजन की अनुमति न देने के लिए राज्य सरकार से सवाल किया था. पिछले महीने मामले में टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार ने 16 सितंबर को एक अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे दी. हालांकि, उक्त अधिकारी राहुल ने इस अनुमति आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'उत्तराखंड हाईकोर्ट के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 14 अक्टूबर 2025 के आदेश के माध्यम से मामले को स्वीकार कर लिया है और 16 सितंबर 2025 के स्वीकृति आदेश के प्रभाव और संचालन पर स्थगन आदेश दिया है.' सुप्रीम कोर्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण और पेड़ों की बेतहाशा कटाई से संबंधित स्वतः संज्ञान कार्रवाई पर विचार कर रहा है. समय-समय पर आदेश पारित करता रहा है.

