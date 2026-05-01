ETV Bharat / bharat

बंगाल मतगणना पर बड़ा ट्विस्ट! TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को होगी सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को TMC की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के इसी आदेश खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया.

Supreme Court.
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस (AITC) की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित कर दी है. कल यानी 2 मई को सुबह 10:30 बजे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की तत्काल सुनवाई करेगी. TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात न करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा था.

TMC का कहना है कि केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, जो निष्पक्षता पर सवाल उठाता है. TMC ने अपनी याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की है. पार्टी का तर्क है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह से शुरू होने वाली है. यदि सुनवाई में देरी हुई तो याचिका बेकार हो जाएगी.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को TMC की याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस कृष्ण राव की एकलपीठ ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चुनाव आयोग के विवेकाधिकार में आता है और इसमें कोई अवैधता नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर तथा उम्मीदवारों के एजेंट भी मौजूद रहेंगे, इसलिए पारदर्शिता बनी रहेगी.

इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि मतगणना से ठीक पहले यह विवाद गरमा गया है. TMC का दावा है कि राज्य कर्मचारियों को शामिल नहीं करने से प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं, जबकि चुनाव आयोग और हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को वैध ठहराया है. सभी की निगाहें अब कल सुबह 10:30 बजे होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं.

बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे. 4 मई को मतगणना होनी है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
विधानसभा चुनाव 2026
ASSEMBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL ELECTION COUNTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.