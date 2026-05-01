बंगाल मतगणना पर बड़ा ट्विस्ट! TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को होगी सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को TMC की याचिका खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट के इसी आदेश खिलाफ टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया.
Published : May 1, 2026 at 9:57 PM IST
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारत तृणमूल कांग्रेस (AITC) की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष बेंच गठित कर दी है. कल यानी 2 मई को सुबह 10:30 बजे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की तत्काल सुनवाई करेगी. TMC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में तैनात न करने के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा था.
TMC का कहना है कि केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के कर्मचारियों को ही सुपरवाइजर बनाया जा रहा है, जो निष्पक्षता पर सवाल उठाता है. TMC ने अपनी याचिका में तत्काल सुनवाई की मांग की है. पार्टी का तर्क है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह से शुरू होने वाली है. यदि सुनवाई में देरी हुई तो याचिका बेकार हो जाएगी.
Supreme Court constitutes special bench to hear tomorrow, 2nd May, All India Trinamool Congress (AITC) plea against Calcutta High Court order rejecting its plea that challenged the deployment of only Central government and PSU (Public Sector Undertaking) employees as supervisors… pic.twitter.com/UoQSGx3z6d— ANI (@ANI) May 1, 2026
कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को TMC की याचिका खारिज कर दी थी. जस्टिस कृष्ण राव की एकलपीठ ने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति चुनाव आयोग के विवेकाधिकार में आता है और इसमें कोई अवैधता नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि मतगणना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर तथा उम्मीदवारों के एजेंट भी मौजूद रहेंगे, इसलिए पारदर्शिता बनी रहेगी.
इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि मतगणना से ठीक पहले यह विवाद गरमा गया है. TMC का दावा है कि राज्य कर्मचारियों को शामिल नहीं करने से प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं, जबकि चुनाव आयोग और हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति को वैध ठहराया है. सभी की निगाहें अब कल सुबह 10:30 बजे होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान हुए थे. 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर 2 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे. 4 मई को मतगणना होनी है.
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