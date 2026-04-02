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सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को निरस्त करने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी

सुप्रीम कोर्ट ( Getty Image )

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को राजस्थान सरकार द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने वाली अधिसूचना पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि वह संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति नहीं देगा और खनन माफिया को "डकैत" करार दिया. कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था. मामला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और लुप्तप्राय जलीय वन्यजीवों के लिए खतरा से जुड़ा है. राजस्थान में अवैध रेत खनन का जिक्र करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "आप अवैध खनन को बढ़ावा दे रहे हैं." सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा, "राजस्थान सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 2025 को जारी और 9 मार्च, 2026 को अधिसूचित अधिसूचना पर रोक लगी रहेगी."सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने अवैध रेत खनन को "बढ़ावा देने" के लिए राजस्थान सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि पारंपरिक "डकैती" की जगह खनन "माफिया" ने ले ली है. पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने हार मान ली है और राजस्थान में खनन माफिया द्वारा उप-विभागीय मजिस्ट्रेटों (एसडीएम) और पुलिसकर्मियों सहित कई सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दी गई है. पीठ ने कहा कि 732 हेक्टेयर क्षेत्र को अधिसूचना से हटाना एक "गंभीर मुद्दा" है. राजस्थान सरकार के वकील से कोर्ट ने कहा कि राज्य की अधिसूचना आवश्यक वैधानिक मानदंडों पर खरी नहीं उतरी है.पीठ ने राजस्थान के वकील से कहा, "वे (राज्य) इसे अपने आप नहीं कर सकते थेय यह अवैध है." पीठ ने स्पष्ट किया कि वह संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को अधिसूचना से हटाने की अनुमति नहीं देगी. पीठ ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है. क्या आपने वह स्थान देखा है ? क्या आप वहां गए हैं ? जाकर देखिए कि वह कितना नाजुक है. घड़ियाल अब लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं. केवल घड़ियाल ही नहीं, कई जलीय जीव भी."