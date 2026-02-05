अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत, बीसीसीआई की बैठक में ले सकेंगे हिस्सा, नौ साल पहले लगा था बैन
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर पर नौ साल पहले लगा था बैन. झूठे हलफनामा का लगा था आरोप.
Published : February 5, 2026 at 4:45 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर को बड़ी राहत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने उन पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कामकाज में भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है. जनवरी 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने ठाकुर को बीसीसीआई के मामलों से जुड़े रहने से "रोकने और परहेज करने" का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा कि अनुराग ठाकुर पर आजीवन प्रतिबंध लगाना न तो उचित था और न ही इसका कोई औचित्य था.भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला "आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करने के लिए उपयुक्त है" और स्पष्ट किया कि न्यायालय का "आजीवन प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं था, और न ही यह उचित है."
न्यायालय ने 2 जनवरी, 2017 के अपने फैसले के अनुच्छेद 25(ii) में संशोधन किया और कहा कि ठाकुर नियमों और विनियमों के अनुसार बीसीसीआई के कामकाज में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होंगे.
सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने गौर किया कि 2 जनवरी, 2017 के फैसले के निर्देश 3 और 4 पहले ही वापस ले लिए गए थे, और वर्तमान आवेदन केवल अनुच्छेद 25(ii) के तहत लगाए गए प्रतिबंध से संबंधित था.
ठाकुर की ओर से उपस्थित वकील ने कहा कि यह प्रतिबंध लगभग नौ वर्षों से लागू है और इसके जारी रहने से गंभीर कठिनाई होगी.इस दलील को स्वीकार करते हुए, पीठ ने यह भी दर्ज किया कि ठाकुर पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है.
2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को नोटिस जारी कर उनसे यह स्पष्टीकरण मांगा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने उनसे लोढ़ा समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन को दरकिनार करने के लिए आईसीसी से पत्र के माध्यम से हस्तक्षेप की मांग करने के संबंध में उन पर लगे झूठी गवाही के आरोपों का जवाब देने को कहा था.
सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश ठाकुर द्वारा 2017 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर आया. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि ठाकुर ने तब न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी थी.
ठाकुर ने क्रिकेट बोर्ड के मामलों से "अलग रहने" का निर्देश देने वाले 2017 के आदेश में संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जनवरी, 2017 को ठाकुर के खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही की कार्यवाही शुरू की थी, क्योंकि उन्होंने बीसीसीआई की स्वायत्तता के मुद्दे पर तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अध्यक्ष शशांक मनोहर को पत्र लिखने के संबंध में झूठा हलफनामा दाखिल किया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2017 को ठाकुर को राहत देते हुए उनके खिलाफ अवमानना और झूठी गवाही की कार्यवाही समाप्त कर दी, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष बिना शर्त और स्पष्ट माफी मांगी थी.
