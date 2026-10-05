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'आपकी जगह जेल है' चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई कड़ी फटकार

राजपाल यादव चेक बाउंस मामलों में सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) ( ANI AND AFP )

नई दिल्ली: मशहूर बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे चेक-बाउंस मामलों में अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई है. एक्टर ने लंबे समय से चल रहे चेक-बाउंस मामलों में एक प्राइवेट फर्म को बकाए पैसे जमा करने का अपना वादा पूरा नहीं किया.

15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर को एक प्राइवेट फर्म को बकाया रकम देने के लिए एक ठोस प्रस्ताव लाने के लिए दो हफ्ते का आखिरी मौका दिया और उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया. आज यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने कहा कि वह यादव की अपील खारिज कर सकती है, लेकिन ऐसा करने में हिचकिचा रही है क्योंकि इससे शिकायत करने वाले के पैसे वापस पाने के मौके खतरे में पड़ सकते हैं. बेंच ने कहा कि दो हफ्ते का समय खत्म होने के बावजूद आज यानी 5 अक्टूबर तक कोई पेमेंट नहीं किया गया है. यादव के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, 'वे (शिकायतकर्ता) गरीब नहीं हैं." इस पर बेंच नाराज हो गई. जस्टिस बागची ने राजपाल यादव के वकील से कहा, "वे (शिकायतकर्ता आपसे ज्यादा अमीर हो सकते हैं, लेकिन जिस हद तक आपने उन्हें ठगा है वे उतने ही गरीब हैं. इस घमंड को उसकी सही जगह पर रखने की जरूरत है. आपको पता होना चाहिए कि कब अपना मुंह खोलना है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में राजपाल यादव के वकील से कहा कि एक्टर यादव की जगह जेल में है. बेंच ने निर्देश दिया कि पेमेंट मंगलवार तक कर दिया जाए. इसके साथ ही बेंच ने मामले की सुनवाई बुधवार को पहले केस के तौर पर तय कर दी. बेंच ने कहा कि यादव सोमवार तक पेमेंट करने के निर्देश का पालन करने में नाकाम रहे हैं. यादव के वकील ने 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की एक कॉपी पेश की और कहा कि बैंक ड्राफ्ट को प्रोसेस कर रहा है. बेंच ने कहा, "यह असली है या नहीं...हमें नहीं पता."