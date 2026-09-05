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'रोज के झगड़ों और प्रताड़ना के आरोपों पर नहीं दर्ज हो सकता आत्महत्या के लिए उकसाने का केस': सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ प्रताड़ना के आरोपों या रोज-मर्रा के घरेलू कलह के आधार पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता. शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी सालों से लंबित दहेज से जुड़े एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए की. यह फैसला 3 सितंबर को जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस चांदुरकर की पीठ द्वारा सुनाया गया.

पीठ ने कहा, "यह मुमकिन है कि अपीलकर्ता (पति) और पीड़िता के वैवाहिक जीवन में कुछ विवाद या अनबन रही हो. हालांकि, दंड संहिता (IPC) की धारा 107 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 306 के प्रावधानों को लागू करने के लिए केवल इतना ही काफी नहीं होगा. वास्तव में, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह इशारा करे कि अपीलकर्ता ने आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई काम किया था."

इसके उलट बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर यह बात सामने आई है कि जैसे ही अपीलकर्ता को पता चला कि पीड़िता ने दवा समझकर कोई जहरीला तरल पदार्थ पी लिया है, उसने तुरंत गवाह से चिकित्सकीय मदद मांगी और पीड़िता को फौरन अस्पताल पहुंचाया.

पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर विचार करने के बाद यह साफ है कि सत्र न्यायालय का यह निष्कर्ष बिल्कुल सही था कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने में नाकाम रहा. बेंच ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने अपीलकर्ता की दोषमुक्ति को पलटने में गलती की, इसलिए उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किए जाने योग्य है.

बेंच ने कहा कि सत्र न्यायालय ने इन सभी सबूतों पर विस्तार से विचार किया था और पाया था कि पैसे मांगने या पीड़िता को कर्ज लेने के लिए कहने के आरोप बाद में सोच-समझकर लगाए गए थे. शीर्ष अदालत ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई गवाह नहीं मिला जिसने यह गवाही दी हो कि पीड़िता को कभी किसी भी तरह का अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी.

कोर्ट ने कहा, "गैरकानूनी मांग का कोई सबूत नहीं था. सिर्फ प्रताड़ना को अपने आप में क्रूरता नहीं माना जा सकता. वास्तव में, यह देखा गया कि गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देने के बाद भी आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ बहुत स्नेहपूर्वक व्यवहार किया गया था. इसी आधार पर सत्र न्यायालय ने सभी आरोपियों को इन आरोपों से बरी कर दिया था."

सत्र न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाया कि हाई कोर्ट के चुनौती दिए गए फैसले को देखने से पता चलता है कि वह सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों की बारीकी से जांच करने में नाकाम रहा.