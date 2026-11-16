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'कद्र नहीं तो किसी और देश को दे दें ये किताबें': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी को शिफ्ट करने पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह 135 साल पुराने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी (CSL) में रखी किताबों को दूसरी जगह न ले जाए. शीर्ष अदालत ने इस कदम के पीछे की जल्दबाजी पर सवाल उठाया. इस बात पर जोर दिया कि इन किताबों के संरक्षण के लिए किसी कामचलाऊ तरीके के बजाय इन्हें पूरा सम्मान मिलना चाहिए.

5 अक्टूबर को, शीर्ष अदालत ने इस बात पर गौर किया था कि इस लाइब्रेरी में बेहद कीमती दस्तावेज हैं. कोर्ट ने दिल्ली स्थित 135 साल पुरानी इस लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने के प्रस्ताव पर केंद्र से जवाब मांगा था. इस लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबें हैं, और ऐसी खबरें हैं कि नई सेंट्रल विस्टा योजना में इसके लिए कोई जगह आवंटित नहीं की गई है.