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सुप्रीम कोर्ट ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' बताया, मुआवजे के अधिकार बढ़ाए

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गृहिणियों (हाउसवाइफ) की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि एक गृहणी न सिर्फ परिवार की तरक्की में बल्कि देश के लिए भी योगदान देती है, ऐसे में उसे 'राष्ट्र-निर्माता' के तौर पर पहचाना जाना चाहिए. एक अहम फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी की घरेलू देखभाल के नुकसान को मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत दायर किए गए दावे (फाइल किए गए क्लेम) के तहत मुआवजे के एक अलग हेड के तौर पर माना जाना चाहिए. यह फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की बेंच ने सुनाया. बेंच ने एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट केस में एक विधुर को उसकी पत्नी के नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवज़ा दिया। बेंच ने उसकी घरेलू देखभाल के नुकसान के लिए मुआवज़े की रकम 30,000 रुपये प्रति महीना तय की. बेंच ने कहा कि घरेलू देखभाल का नुकसान प्रणय सेठी में तय किए गए आधार के अलावा एक और आधार होगा। बेंच ने कहा, “हमें बस उम्मीद और भरोसा है कि गृहणी अब राष्ट्र-निर्माता का शॉर्ट फॉर्म हासिल कर लेगी."