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सिर्फ दिल्ली को ही हरियाली की आवश्यकता है...इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को ही हरियाली की जरूरत है और दूसरे राज्य उनसे कमतर हैं.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने दिल्ली रिज से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही. सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर इस मामले में कोर्ट के एमिकस क्यूरी हैं.

रिज दिल्ली में अरावली हिल रेंज का एक हिस्सा है और यह एक पथरीला, पहाड़ी और जंगली इलाका है. प्रशासनिक वजहों से, इसे चार जोन में बांटा गया है. साउथ, साउथ-सेंट्रल, सेंट्रल और नॉर्थ जो लगभग 7,784 हेक्टेयर का क्षेत्र बनाते हैं.

सुनवाई के दौरान, एमिकस ने सुप्रीम कोर्ट के 11 नवंबर के फैसले की ओर इशारा किया, जिसमें केंद्र को दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड को कानूनी दर्जा देने और रिज और मॉर्फोलॉजिकल रिज से जुड़े सभी मामलों के लिए इसे सिंगल-विंडो अथॉरिटी बनाने का निर्देश दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने तब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पर्यावरण अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत औपचारिक रूप से DRMB बनाने का निर्देश दिया था.