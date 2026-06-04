सुलह की कोई गुंजाइश नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 2003 से अलग रह रही पत्नी को तलाक की मंजूरी दी
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट ऐसे वैवाहिक बंधन के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं जहां आपसी लचीलापन न हो.
By Sumit Saxena
Published : June 4, 2026 at 8:12 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कोर्ट ऐसे वैवाहिक बंधन के लिए मजबूर नहीं कर सकती जहां आपसी लचीलापन न हो. साथ ही अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक कार्यवाही सुलह नहीं करा सकती.
अदालत ने कहा कि जब दोनों पति-पत्नी सख्त और बिना किसी समझौते के अपनी बात रखते हैं, तो न्यायपालिका को एक अहम कदम उठाना चाहिए, भले ही दोनों में से कोई भी इसे पसंद न करे.
यह फैसला 27 मई को जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने सुनाया. बेंच ने एक शख्स की तलाक की अर्जी को यह कहते हुए मंजूर कर लिया कि दंपती 2003 से अलग रह रहा है और सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है. पति ने दलील दी कि पत्नी ने शादी के शुरुआती दिनों से ही उसे परेशान किया. जब वे विदेश में रह रहे थे, तो उसने उसके खिलाफ बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप लगाए, जिससे उसकी नौकरी चली गई.
पत्नी खुद पेश हुई और उसने तलाक की अर्जी का कड़ा विरोध किया. उसने कहा कि पति ने जो मुद्दे उठाए हैं, वे बेकार हैं और असल में मनगढ़ंत हैं, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं. आगे यह भी कहा गया कि, खासकर समाज के दबाव की वजह से वह तलाक देने के पूरी तरह खिलाफ थी,
बेंच ने अपने आदेश में कहा कि, कोर्ट के इस सवाल पर कि उसके असली मतभेद क्या थे, जब साफ है कि पार्टियों के बीच आदेश पारित करके रिश्ते ठीक नहीं किए जा सकते और कोर्ट की शुरुआती राय थी कि शादी पूरी तरह से टूट चुकी है, तो प्रतिवादी और पत्नी कोई संतोषजनक वजह नहीं बता सकी.
बेंच ने कहा कि अपील करने वाले ने प्रतिवादी को जितने पैसे ऑफर किए, उसके बारे में वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि पार्टियों को दिए गए तलाक के तौर पर यह एक स्थायी निपटान होगा.
बेंच ने कहा कि इस तरह वह एक अजीब स्थिति में आ गई थी जहां उसे यह तय करना था कि दखल की जरूरत है या नहीं. बेंच ने कहा कि कोर्ट यहां यह इशारा कर सकता है कि ऐसे मामलों में और ऐसे मोड़ पर जहां पार्टियों का रुख बिल्कुल सख्त और पूरी तरह से बिन लचीलापन वाला हो, कोर्ट को एक सख्त फैसला लेना होगा जो दोनों पार्टियों को मंजूर न हो.
बेंच ने कहा, "हालांकि, कोर्ट को मामले को निष्पक्ष देखना होगा, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों पार्टियों के सामने एक जिंदगी है जिसे उन्हें चुनना है कि वे कैसे बिताना चाहते हैं और पति-पत्नी के रिश्ते को जबरदस्ती थोपना, वह भी न्यायिक प्रक्रियाओं से नहीं किया जा सकता."
सुप्रीम कोर्ट ने शादी के पूरी तरह टूटने के आधार पर तलाक का आदेश देने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया. इसने हैदराबाद में पार्टियों के बीच एक लंबित केस को भी रद्द कर दिया.
पति ने कहा कि वह अलग होने के बाद अपनी पत्नी और बेटी के भरण-पोषण के लिए पहले ही 40 लाख रुपये से ज्यादा दे चुका है. इसके अलावा, पहले के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 68 लाख रुपये (ब्याज के साथ लगभग 75 लाख रुपये) जमा कर दिए गए थे.
बेंच ने तलाक देते हुए पति को दो महीने के अंदर अपनी पत्नी को और 60 लाख रुपये देने का निर्देश दिया और औपचारिकता पूरी होने पर रजिस्ट्री में जमा 68 लाख रुपये (ब्याज के साथ) पत्नी को देने का भी आदेश दिया.
बेंच ने साफ किया कि दंपती की बेटी अपील करने वाले की बायोलॉजिकल बेटी के तौर पर अपने सभी अधिकार बनाए रखेगी, जिसमें उसकी जायदाद और पुश्तैनी संपत्ति पर दावे भी शामिल हैं.
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