सुप्रीम कोर्ट ने नगा विद्रोही संगठन की महिला नेता को दी जमानत, NIA ने 6 साल पहले किया था गिरफ्तार
नगा विद्रोही संगठन NSCN-IM की नेता अलेमला जमीर को टेरर फंडिंग के एक कथित मामले में 17 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था.
Published : January 17, 2026 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नगा विद्रोही संगठन NSCN-IM की खुद को कैबिनेट मंत्री बताने वाली अलेमला जमीर (Alemla Jamir) को टेरर फंडिंग के एक कथित मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक महिला है, जो 6 साल से अधिक समय से जेल में है.
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने जमानत आदेश पारित किया. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट तनवीर अहमद मीर ने सुप्रीम कोर्ट में जमीर का पक्ष रखा, जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और एडवोकेट रजत नायर एनआईए की तरफ से पेश हुए.
पिछले साल जुलाई में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ जमीर की विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी.
अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह अलेमला जमीर को जमानत देने के लिए तैयार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर, 2025 को पारित एक आदेश में कहा था, "इस समय, हम जमानत देने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि ट्रायल चल रहा है…" पीठ ने जमीर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था और मामले की सुनवाई जनवरी 2026 के दूसरे हफ्ते में तय की थी. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा लेने और ट्रायल आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2026 को दलीलें सुनने के बाद एक आदेश में कहा, "हमने पक्षों की तरफ से पेश हुए वकीलों को सुना है. हमें बताया गया है कि कई गवाहों से पूछताछ हो चुकी है और याचिकाकर्ता 6 साल से ज्यादा समय से जेल में है. हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि याचिकाकर्ता एक महिला है. ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को जमानत देने के पक्ष में हैं."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के हिसाब से शर्तों पर जमानत दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसलिए अर्जी मंजूर की जाती है."
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल जनवरी में जमीर को जमानत देने से मना कर दिया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि आरोपों, सबूतों और इस बात को देखते हुए कि महिला का पति फरार है, दूसरी बार उसकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश के खिलाफ उसकी अपील में कोई दम नहीं है.
कोर्ट ने कहा था कि जमीर के भागने का खतरा था, और कहा जाता है कि वह NSCN में ऊंचे पद पर थी और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में भी थी.
एनआईए ने जमीर के खिलाफ केस दर्ज किया था. 17 दिसंबर, 2019 को दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे रोक लिया गया था. जब करीब 72 लाख रुपये कैश लेकर दीमापुर के लिए उड़ान पकड़ने वाली थीं.
