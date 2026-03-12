ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्टः टेरर फंडिंग केस में कश्मीरी अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह को जमानत

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को टेरर फंडिंग (आतंकवाद के वित्तपोषण) के एक मामले में जमानत दे दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की. शाह की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस और एनआईए (NIA) की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए.

कोर्ट ने माना कि मुकदमे में हो रही देरी का कोई ठोस कारण नहीं दिया गया, जिसके बाद दलीलों को सुनकर यह आदेश जारी किया गया. इससे पहले 25 फरवरी को कोर्ट ने एनआईए से कहा था कि वह शाह के खिलाफ पुराने भाषणों (जो 30-35 साल पहले दिए गए थे) के बजाय नए और पुख्ता सबूत पेश करे. जांच एजेंसी ने उनकी जमानत का विरोध किया था.

25 फरवरी को, NIA के वकील ने दलील दी कि शाह के खिलाफ भड़काऊ वीडियो और आपत्तिजनक ईमेल जैसे सबूत मौजूद हैं. वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि उन्होंने डेटा इकट्ठा कर विश्लेषण के लिए CDAC भेजा था, लेकिन बीच में कोविड महामारी आ गई. उन्होंने यह भी माना कि संपर्क होने के बावजूद, NIA दुर्भाग्य से CDAC की रिपोर्ट हासिल नहीं कर पाई थी.

हालांकि, बेंच को बताया गया कि ये रिपोर्ट कल ही ट्रायल कोर्ट में पेश की गई हैं और अब ये तीसरी चार्जशीट का हिस्सा हैं. लूथरा ने आगे बताया कि शाह के घर की तलाशी के दौरान भड़काऊ वीडियो मिले थे और उनके खिलाफ गवाहों के बयान भी दर्ज हैं.

शाह के पुराने भाषणों पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस मेहता ने कहा, "ये भाषण कोई नई चीज नहीं हैं... ये 30-35 साल पुराने हैं. आप इन्हें 2019 में बरामद करते हैं और कहते हैं कि ये भड़काऊ भाषण हैं, जबकि शाह का कहना है कि राजद्रोह वाले भाषणों के मामले में उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है."